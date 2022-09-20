Україна відмовилася від постачань двох вакцин проти коронавірусу

Україна відмовилася від постачань вакцин проти коронавірусу виробників AstraZeneca та Moderna. Наразі для щеплень будуть використовувати вакцини CoronaVac, Janssen і Comirnaty.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає 24 канал.

Також на тему: МОЗ не буде розголошувати інформацію про місце реєстрації випадків мавпячої віспи

Відмова від двох вакцин проти коронавірусу

За його словами, після початку повномасштабної війни росії проти України Міністерство охорони здоров’я розірвало контракти на закупівлю вакцин від AstraZeneca та Moderna. Це зробили для економії коштів держбюджету.

Ігор Кузін “Тож Україна зараз безоплатно отримує всі вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX. МОЗ відмовилося від постачань AstraZeneca та Moderna у межах COVAX”.

Скільки доз вакцин є в Україні

Наразі в Україні доступно майже 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac, приблизно 400 тисяч — Comirnaty (Pfizer) та 30 тисяч — Janssen.

Декілька тижнів через проблеми з логістикою спостерігалася нестача вакцини Comirnaty. Останню партію на 500 тисяч доз Україна отримала у липні. Відновити постачання вдалося минулого тижня: тоді доставили 400 тисяч доз Comirnaty, які до кінця тижня мають доставити у регіони.

Вакцина була розподілена та доставлена Міністерством охорони здоров’я в 23 області України та місто Київ. До прикладу, Львівська область отримала понад 43 тисяч доз, Дніпропетровська – майже 55 тисяч, Одеська – понад 42 тисяч, Київ – майже 59 ттисяч доз вакцини Comirnaty/Pfizer.