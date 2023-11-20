Чому після сексу виникає цистит

Посткоїтальний цистит – це запалення сечового міхура, яке проявляється невдовзі після статевого акту. Ця проблема істотно впливає на загальну якість життя, сексуальну активність і може вплинути на психічне здоров'я.

Наскільки часто виникає цистит

Інфекції нижніх сечових шляхів (ІНСШ) зустрічаються у жінок у 8 разів частіше, ніж у чоловіків. Майже третина жінок молодого віку відчувають симптоми ІНСШ, які потребують антибактеріальної терапії.

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Однією з найпоширеніших ІНСШ є цистит. Кожна четверта жінка стикається з гострим циститом, а в 10% випадків гострий цистит переходить у хронічну форму. Одним із різновидів хронічного циститу є посткоїтальний цистит, який також називають "циститом медового місяця".

До 60% жінок із хронічним циститом відзначають симптоми після інтимної близькості. Симптоми посткоїтального циститу включають больовий синдром у ділянці сечового міхура, болюче сечовипускання, печіння в ділянці сечівника, а також раптові інтенсивні позиви до сечовипускання, що часто супроводжуються мимовільним виділенням сечі.

Часті рецидиви посткоїтального циститу може змусити жінку відмовитися від сексу. Це зниження статевої активності стає причиною сексуальної дисфункції.

Чому виникає цистит після сексу

Як правило, бактерії потрапляють у сечовий міхур через зовнішній отвір сечівника. У більшості випадків цистит викликає кишкова паличка, але іноді він може виникнути через ураження сечового міхура клебсієлами та стафілококами.

У жінок цистит зустрічається частіше через анатомічні особливості уретри: її невеликої довжини та близького розташування до піхви та анального отвору. Ці області є джерелами мікроорганізмів, здатних спричинити інфекції нижніх сечових шляхів.

Ризик проникнення патогенних мікроорганізмів у сечівник істотно зростає при вагінальній ектопії та/або гіпермобільності зовнішнього отвору уретри. У разі піхвової ектопії йдеться про аномально коротку відстань між уретрою та піхвою. Гіпермобільність отвору уретри пов'язана з уретро-гіменальними спайками, через які він під час статевого акту може зміщуватися в піхву.

Частим рецидивам захворювання сприяє і бар'єрна контрацепція. Після зміни презерватива на КОК, рецидиви циститу виникають удвічі рідше.