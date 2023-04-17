Ветеран знову відчув свої ноги: в Україні вперше провели надсучасну операцію

У Львові вперше провели надсучасне протезування. Захиснику, який втратив обидві ноги, протези вживили просто в кістки, внаслідок чого вони будуть більш чутливими та функціональними.

У центрі UNBROKEN Ukraine на базі Першого медоб'єднання під керівництвом провідного спеціаліста австралійського ортопеда-травматолога Муньєда Аль Мудеріса українському військовому провели унікальну операцію.

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Це нове ера протезування в Україні

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що у центрі UNBROKEN Ukraine розпочалась нова ера протезування. Він розповів про Ігоря Крупнова – ветерана, який зазнав поранення на фронті, внаслідок чого залишився без обох ніг.

Для того, щоб він знову міг ходити, протези імплантували просто в його кістки. Це перша така операція в Україні.

Ігор Крупнов – ветеран. Він стоїть на протезах, які йому імплантували прямо в кістку. Каже, що знову почав відчувати власні ноги. Це надсучасна операція, яку провели вперше в Україні Це нова ера протезування в Україні. Дякую, що завдяки нашим медикам вона починається у Львові,

– написав Садовий.



Ігор Крупнов з новими протезами / фото Андрій Садовий

Що відомо про центр UNBROKEN Ukraine

Це сучасний корпус реабілітації українців. Його відкрили 11 квітня на базі 1-го територіального медичного об'єднання і він вже показує перші результати.

Центр надає усі види реабілітації та має сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, а також багато інших сучасних технологій.

Отримати необхідну допомогу й реабілітацію може будь-хто, хто цього потребує – не лише військові, а й цивільні. Наразі на базі UNBROKEN можна робити до 100 протезів щомісяця.

Окрім реабілітації, на базі центру велике значення надають психологічному стану пацієнтів та адаптації до нових умов життя. Зокрема людям допомагають знайти роботу. А ще наразі розробляється програма UNBROKEN-спорту, адже важливо, щоб люди, які пройшли реабілітацію, могли займатись спортом

До слова, під Львовом відкрили ще один медичний центр з протезування та реабілітації Superhumans. Він розташований на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи у Винниках. Відкриття таких реабілітаційних центрів зараз, під час війни, важливе як ніколи раніше. Адже тисячі дорослих та дітей втратили свої кінцівки внаслідок російської агресії.