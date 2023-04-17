Ветеран снова почувствовал свои ноги: в Украине впервые провели сверхсовременную операцию

Во Львове впервые провели сверхсовременное протезирование. Защитнику, потерявшему обе ноги, протезы вживили прямо в кости, в результате чего они будут более чувствительными и функциональными.

В центре UNBROKEN Ukraine на базе Первого медобъединения под руководством ведущего специалиста австралийского ортопеда-травматолога Муньеда Аль Мудериса украинскому военному провели уникальную операцию.

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Это новая эра протезирования в Украине

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в центре UNBROKEN Ukraine началась новая эпоха протезирования. Он рассказал об Игоре Крупнове – ветеране, который получил ранение на фронте, в результате чего остался без обеих ног.

Для того чтобы он снова мог ходить, протезы имплантировали прямо в его кости. Это первая подобная операция в Украине.

Игорь Крупнов – ветеран. Он стоит на протезах, которые ему имплантировали прямо в кость. Говорит, что снова начал чувствовать собственные ноги. Это сверхсовременная операция, которую провели впервые в Украине. Это новая эра протезирования в Украине. Спасибо, что благодаря нашим медикам она начинается во Львове,

– написал Садовый.



Игорь Крупнов с новыми протезами / фото Андрей Садовый

Что известно о центре UNBROKEN Ukraine

Это современный корпус реабилитации украинцев. Его открыли 11 апреля на базе 1-го территориального медицинского объединения он уже показывает первые результаты.

Центр предоставляет все виды реабилитации и имеет современное оборудование: роботизированную систему ходьбы, экзоскелеты, робоперчатки, которые помогают двигать рукой, а также многие другие современные технологии.

Получить необходимую помощь и реабилитацию могут те, кто в этом нуждается – не только военные, но и гражданские. На базе UNBROKEN можно делать до 100 протезов ежемесячно.

Кроме реабилитации, на базе центра большое значение придают психологическому состоянию пациентов и адаптации к новым условиям жизни. В частности, людям помогают найти работу. А еще разрабатывается программа UNBROKEN-спорта, ведь важно, чтобы люди, прошедшие реабилитацию, могли заниматься спортом.

Кстати, во Львове открыли еще один медицинский центр по протезированию и реабилитации Superhumans. Он расположен на территории Львовского областного госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы в Винниках. Открытие таких реабилитационных центров сейчас, во время войны, важно как никогда раньше. Ведь тысячи взрослых и детей потеряли свои конечности в результате российской агрессии.