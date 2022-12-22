Шум і мова: знайшли простий спосіб діагностувати ранню деменцію

У великому дослідженні вчені виявили, що ризик деменції підвищений не лише при слабкому слуху, але й на тлі зниження здатності до розрізнення слів.

Імовірність зниження слуху збільшується з віком: близько двох третин людей старше 75 років чують гірше, ніж раніше. Слабкий слух називають серед факторів ризику деменції, на які можна впливати. Вчені вказують, що ця проблема може викликати близько 8% випадків деменції.

Також на тему: Віруси впливають на розвиток хвороби Альцгеймера

Зв'язок слуху з деменцією

Профілактика погіршення слуху – перспективний спосіб профілактики цього захворювання. Однак існують різні форми цього порушення. Автори нового дослідження вказують, що важливо знати, які з них справді пов'язані з деменцією. Річ у тому, що вікове порушення слуху може бути зумовлене не лише його притупленням, а й ослабленням здатності розуміти мову в шумному оточенні.

Остання проблема розвивається у зв'язку з порушенням обробки звукових сигналів у головному мозку. Такі "збої" звичайна аудіометрія, яку використовували здебільшого для досліджень зв'язку деменції з порушенням слуху, визначити нездатна: діагностувати це порушення може лише спеціальний тест.

Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Вчені з Оксфордського та Гамбурзького університетів провели велике дослідження. Вони проаналізували дані про 82 тисяч учасників британського Біобанку. Ті були старші 60 років, спостереження тривало близько 11 років. Кожен із них пройшов тест із розрізнення слів у шумному оточені, наближеного до умов реального життя.

Вчені виявили, що у людей зі зниженою здатністю розрізняти звуки ризик деменції був вищим на 61%, а зі слабкою здатністю – на 91% порівняно з ризиком у людей, які чули добре.