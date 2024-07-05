Троянський кінь для раку: створили ефективний спосіб боротьби з онкологією

Вчені із США представили інноваційний метод боротьби з раковими захворюваннями, який використовує адаптивні здібності ракових клітин проти них самих. За допомогою генної інженерії ракові клітини перетворюються на "троянських коней".

Цю техніку, що дозволяє раковим клітинам виявляти складну поведінку, розробили у Пенсільванському університеті (Penn State). Технологія показала високу ефективність у лабораторних умовах та на тваринних моделях.

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До клінічного застосування ще далеко, оскільки необхідно розробити безпечні методи застосування генетичного програмування в пухлині. Однак, початкові результати та основний принцип дії нової терапії настільки перспективні, що дослідники вже запатентували своє відкриття.

Новий метод лікування раку

Онкологічні захворювання вражають різноманіттям, що зумовлено самою природою раку. Кожна злоякісна пухлина – це клітини організму, в яких буквально перестали працювати механізми, що обмежують їхнє безперервне відтворення. Тому такі клітини постійно еволюціонують і прагнуть захопити всі доступні ресурси. Що врешті-решт знищує весь організм.

Дослідники з Penn State запропонували новий підхід, що змушує ракові клітини слідувати заздалегідь заданій програмі, розробленій за допомогою генної інженерії. "Програмування" клітин здійснюється через генетичний ланцюжок, який змушує клітини реагувати на зовнішні стимули або взаємодіяти один з одним відповідно до "логічної програми". У новій терапії використовуються два "гени-перемикачі", що активуються послідовно.

Як діє нова генетична терапія

Спочатку активується перший ген, який робить ракові клітини стійкими до лікування, дозволяючи їм витіснити інші клітини. Потім включається другий ген, який запускає вироблення цитотоксичних білків, що знищують пухлину. Таким чином, клітини, що стали "троянськими кіньми", знищують не тільки себе, але й клітини стійкі до терапії.

Для поширення генетичного ланцюжка пухлини вчені використовували техніку генного драйву, що дозволяє генам передаватися потомству з ймовірністю вище 50%. Це забезпечує швидке поширення корисної для пухлинних клітин генетичної програми на першому етапі, що сприяє їхньому домінуванню в пухлині.

Нову технологію випробували на недрібноклітинному раку легені, вона показала високу ефективність як у пробірці, так і на тваринах. Причому дослідники перевірили кожен "тумблер" окремо та в різних умовах, щоб забезпечити надійність їхнього спрацьовування.