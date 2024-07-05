Троянский конь для рака: создали эффективный способ борьбы с онкологией

Ученые из США представили инновационный метод борьбы с раковыми заболеваниями, который использует адаптивные способности раковых клеток против них самих. С помощью генной инженерии раковые клетки превращаются в "троянских коней".

Эту технику, позволяющую раковым клеткам выявлять сложное поведение, разработали в Пенсильванском университете (Penn State). Технология показала высокую эффективность в лабораторных условиях и на животных моделях.

Также на тему "Я не могу смириться, что у меня не будет детей": история женщины, которая поборола рак

До клинического применения еще далеко, поскольку необходимо разработать безопасные методы применения генетического программирования в опухоли. Однако, начальные результаты и основной принцип действия новой терапии настолько перспективны, что исследователи уже запатентовали свое открытие.

Новый метод лечения рака

Онкологические заболевания поражают многообразием, что обусловлено самой природой рака. Каждая злокачественная опухоль – это клетки организма, в которых буквально перестали работать механизмы, ограничивающие их непрерывное воспроизведение. Поэтому такие клетки постоянно эволюционируют и стремятся захватить все доступные ресурсы. Что в конце концов уничтожает весь организм.

Исследователи из Penn State предложили новый подход, заставляющий раковые клетки следовать заранее заданной программе, разработанной с помощью генной инженерии. "Программирование" клеток осуществляется через генетическую цепочку, которая заставляет клетки реагировать на внешние стимулы или взаимодействовать друг с другом в соответствии с "логической программой". В новой терапии используются два "гены-переключатели", активируемые последовательно.

Как действует новая генетическая терапия

Сначала активируется первый ген, который делает раковые клетки устойчивыми к лечению, позволяя им вытеснить другие клетки. Затем включается второй ген, который запускает выработку цитотоксических белков, уничтожающих опухоль. Таким образом, клетки, ставшие "троянскими конями", уничтожают не только себя, но и клетки устойчивые к терапии.

Для распространения генетической цепочки опухоли ученые использовали технику генного драйва, что позволяет генам передаваться потомству с вероятностью выше 50%. Это обеспечивает быстрое распространение полезной для опухолевых клеток генетической программы на первом этапе, что способствует их доминированию в опухоли.

Новую технологию испытали на немелкоклеточном раке легкого, она показала высокую эффективность как в пробирке, так и на животных. Причем исследователи проверили каждый "тумблер" отдельно и в разных условиях, чтобы обеспечить надежность их срабатывания.