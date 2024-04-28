Які стани в новонароджених можуть мати дуже страшний вигляд, але не є небезпечними

Транзиторні, або перехідні, стани новонароджених з'являються у дітей з перших днів життя, не вимагають лікування та не впливають на самопочуття дитини, але часто дуже лякають та турбують батьків.

Еритема

Це почервоніння шкіри на певній ділянці тіла, викликане розширенням судинної сітки та посиленим надходженням крові в ці судини.

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Вона поділяється на фізіологічну та токсичну:

Фізіологічна еритема спричинена нестабільністю та незрілістю стінки кровоносних судин. Може сильніше проявитися після першого купання або видалення первісного мастила, зникає до кінця першого тижня життя або через 2 – 3 тижні в недоношених дітей.

Токсична еритема має не до кінця відомі причини – одна з теорій передбачає імунну відповідь на мікробну колонізацію волосяних фолікулів, а зв'язок із дієтою породіллі не доведений. Виникає на 1 – 3 добу і до 7 дня життя.

Акне новонароджених

Акне новонароджених (неонатальний цефалічний пустульоз) – везикули з'являються у дітей на 2 – 3 тижні життя, зазвичай на обличчі (щоки, підборіддя, лоб), можуть поширюватися на груди, руки та волосисту частину голови.

Існують теорії їхньої появи, перша пов'язана з гормональною стимуляцією сальних залоз гормонами матері, а друга – реакція шкіри на колонізацію грибків Malassezia. При тривалому перебігу потрібна консультація педіатра.

Мілії

Мілії – біло-жовті вузлики розмірами від 1 до 3 мм, являють собою заповнені кератином епітеліальні кісти. Виникають через затикання вивідних проток сальних залоз. Найчастіше вони зустрічаються на носі, щоках та підборідді. Ці вузлики також можна побачити на шкірі голови дитини.

У деяких випадках можуть поширюватися на верхню частину тулуба і кінцівки або навіть бути присутніми в роті на краю ясен – вузлики Бона – і серединної лінії піднебіння – перлина Епштейна.

Фізіологічне лущення шкіри

Фізіологічне лущення шкіри – пошкодження та втрата поверхневого шару шкіри. Більше проявляється на стопах і руках, виникає на 3 – 5 добу життя. У переношених дітей спостерігається дуже рясне лущення. Не потребує лікування, проходить самостійно.