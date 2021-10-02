Тестування успішні: як ліки від COVID-19 з крові лами проходять дослідження

Ліки створили на основі крові лами на ім’я Фіфі. Препарат показав блискучий результат під час клінічних випробувань.

В основу ліків поклали нанотіла – найпростіші версії антитіл, які виробляють лами для протидії захворюванням та інфекціям.

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Перспективна розробка тестуватиметься на людях

Поки що препарат випробовували лише на лабораторних тваринах, та згодом відбудуться тестування на людях.

В Організації з охорони громадського здоров’я Англії повідомили, що лікування назальним спреєм на основі крові лами є одним з найефективніших засобів для нейтралізації коронавірусу.

За словами Джеймса Нейсміта, директора та дослідника Інституту Розалінд Франклін в Оксфордширі, заражені коронавірусом гризуни видужували протягом 6 днів за допомогою нового препарату.

Чому ліки такі ефективні Дієвість преперету пояснюється силою нанотіл тварин. Ці частинки ефективно та міцно зв’язуються з вірусом. Нанотіла швидко виявляють небажану форму та позначають її. Цей сигнал дає установку імунній системі, яка прицільно знищує інфекцію.

Частинки антитіл лами Фіфі особливо міцно зв’язуються з вірусом SARS-CoV-2.

Як нанотіла пристосувались до ковіду

Фіфі вакцинували невеликим шматочком вірусного білка. Цей вірус був неінфекційним і мав на меті стимулювати імунну систему тварини. Організм лами почав виробляти особливі молекули, в яких з’явилися специфічні нанотіла.

Науковці відділили та очистили найсильніші частинки з крові. Нанотіла підбирали за відповідністю вірусу, щоб частинки якнайміцніше прикріплялися до інфекції.

Згодом вчені змогли виростити велику кількість молекул, які змогли протистояти хворобі.

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Коли препарат буде готовий

Імунологиня з Манчестерського університету Шина Крюкшенк розповіла, що розробка має перспективне майбутнє, проте випробування досі перебувають на ранній стадії.

Ми маємо отримати більше даних про ефективність та безпеку, перш ніж перейти до випробувань на людях. Водночас вона є дуже перспективною, і той факт, що вона є дешевою і простою у використанні, також є плюсом. СOVID-19, на жаль, ще певний час буде з нами, тому буде потрібно більше ліків,

– зазначила професорка.



Шина Крюкшенк, імунологиня / Фото LSTmed

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