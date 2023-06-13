Погані новини для вегетаріанців: речовини з тваринних продуктів сповільнюють старіння

Міжнародна група вчених з'ясувала, що дефіцит таурину у людей пов'язаний із віковими захворюваннями. Додавання його в їжу продовжило життя мишам, хробакам і мавпам і сповільнило старіння на клітинному рівні.

Що таке таурин

Таурин – це амінокислота, яка міститься у всіх продуктах тваринного походження: у м'ясі, рибі, молоці. Крім того, ця ж сульфокислота міститься у багатьох енергетичних напоях. До речі, тому, що вегетаріанці не їдять м'ясо, у них виникає дефіцит таурину. При цьому він вважається умовно незамінною речовиною для дорослих і повністю незамінною для організму дітей.

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Відомо, що таурин частково необхідний для здоров'я кісток, серцево-судинної, імунної та нервової систем. Минулого року команда бразильських учених також з'ясувала, що таурин відіграє роль в антивіковій терапії. При цьому досліджень на цю тему однаково мало.

Нове дослідження таурину

Міжнародна група вчених, куди увійшли фахівці з університетів Колумбійського, Вашингтонського (США), Мюнхенського (Німеччина), Інституту генетики та медицини (Італія) та багатьох інших наукових організацій вирішили більше дізнатися про це та провели серію експериментів.

Спочатку вчені виміряли динаміку рівня сироваткової концентрації таурину з віком у людей та макак-резусів. З'ясувалося, що вона постійно знижується: у середньому зі 132,3 нанограма на мілілітр у мишей у віці одного місяця до 40,2 у 56-тижневих тварин. П'ятнадцятирічні макаки мали рівень таурину на 85% нижче, ніж п'ятирічні примати. У людей віком 60 років цей рівень становив лише третину від такого у п'ятирічних дітей.

Таурин сповільнює старіння

На наступному етапі вчені перейшли безпосередньо до експерименту. Однією частиною 14-тижневих гризунів щодня і до кінця життя вводили 1000 міліграмів таурину на кілограм маси тіла, іншій – плацебо. Харчування тих та інших не обмежували. У результаті миші, що отримували таурин, жили довше, ніж ті, кому його не вводили: тривалість життя перших зросла на 10 – 12%. Те саме спостерігалося у круглих хробаків Caenorhabditis elegans, а ось з пекарськими дріжджами Saccharomyces cerevisiae цей трюк не пройшов.

Після цього вчені додавали таурин в їжу мишей, що покращило всі досліджені показники їхнього здоров'я: з віком вони менше набирали вагу, краще зберігалася кісткова тканина, м'язова сила, витривалість, когнітивні функції. Плюс вони виявляли менше ознак тривожності та депресії. Щось подібне спостерігалося й у мавп. Крім цього, фахівці проаналізували зв'язок рівнів циркулюючих метаболітів таурину з більш ніж 50 клінічними факторами ризику майже у 12 тисяч учасників проспективного дослідження EPIC-Norfolk.

На щастя, для людей теж спостерігався схожий ефект: вищий рівень таурину та гіпотаурину в крові корелював з нижчим індексом маси тіла, абдомінальним ожирінням, рівнем глюкози в крові, захворюваністю на цукровий діабет другого типу та рівнем маркера запалення С-реактивного білка (найвищої чутливості) показника пошкодження тканин при запаленні, некрозі та травмі). У цілому нині вищі показники рівня таурину пов'язані з уповільненням клітинного старіння. Автори дослідження зробили висновок, що дефіцит цієї речовини можна назвати одним із рушійних факторів старіння у багатоклітинних тварин.