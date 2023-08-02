Стартували випробування "таблетки від раку" на людях

У США розпочались випробування на людях так званих "таблеток проти раку". Передбачають, що ліки "знищують" щільні пухлини.

Попередні результати дослідження показали, що препарат вбиває великі ракові пухлини, не зачіпаючи здорові клітини організму. Тож, результати обнадійливі.

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Що відомо про доклінічні випробування

Новий препарат проти раку AOH1996 розробляли упродовж 20 років. Попередньо ліки продемонстрували ефективність у знищенні великих ракових пухлин, при цьому не зачіпаючи здорові клітини організму.

Наша ліки схожі на сніжну бурю, яка закриває ключовий авіавузол і закриває всі рейси тільки для літаків, що перевозять ракові клітини,

– креативно пояснила розробниця препарату, професорка Лінда Малкас.

Проти яких типів раку ефективний препарат

У ході досліджень вчені з'ясували, що AOH1996 може пригнічувати ріст ракових пухлини у тварин, тож зараз стартувала перша фаза клінічних випробувань на людях.

Під час попередніх досліджень препарату науковці виявили вплив на лікування раку молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шийки матки, шкіри та легенів. Проти усіх цих типів раку – препарат показав високу ефективність.

Вчені сподіваються, що їх відкриття потенційно може допомогти в розробленні більш цільових ліків проти раку.