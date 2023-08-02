Стартовали испытания "таблетки от рака" на людях

В США начались испытания на людях так называемых "таблеток против рака". Предполагают, что лекарство "уничтожает" плотные опухоли.

Предварительные результаты исследования показали, что препарат убивает большие раковые опухоли, не затрагивая здоровые клетки организма. Итак, результаты обнадеживающие.

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Что известно о доклинических испытаниях

Новый препарат против рака AOH1996 разрабатывали в течение 20 лет. Предварительно лекарство продемонстрировало эффективность в уничтожении больших раковых опухолей, при этом не затрагивая здоровые клетки организма.

Наше лекарство похоже на снежную бурю, которая закрывает ключевой авиаузел и закрывает все рейсы только для самолетов, перевозящих раковые клетки,

– креативно объяснила разработчик препарата, профессор Линда Малкас.

Против каких типов рака эффективен препарат

В ходе исследований ученые выяснили, что AOH1996 может подавлять рост раковых опухолей у животных, поэтому сейчас стартовала первая фаза клинических испытаний на людях.

В ходе предварительных исследований препарата ученые оказали влияние на лечение рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Против всех этих типов рака – препарат показал высокую эффективность.

Ученые надеются, что их открытие потенциально может помочь в разработке более целевого лекарства против рака.