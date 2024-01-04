Поділись партнером: що потрібно знати про свінгерство

Деяким парам підходить такий варіант – коли хочеться бути у стосунках, але при цьому можна поділитися постійним партнером з кимось ще й самим отримати новий досвід.

Що таке свінг

Свінгом називають сексуальну практику, коли люди міняються партнерами. Умовно, є два союзи – А+Б, В+Г, – учасники яких періодично займаються сексом поза своєю парою: А+Г та Б+В тощо. Таких людей називають свінгерами.

Також на тему Як зробити кунілінгус: детальна інструкція

Однак іноді свінгери можуть і не перебувати у відносинах і вести активне сексуальне життя з іншими людьми, у тому числі приходити в пару. При цьому свінг відрізняється від вільних відносин, але може бути їхньою частиною.

Так, партнери, які перебувають у відкритих відносинах, разом будують плани на сьогодення та майбутнє як пара, але при цьому можуть проводити час з іншими людьми: ходити на побачення та/або займатися сексом залежно від домовленостей.

Не можна порівнювати свінг із поліаморією, адже в такому разі люди будують не лише сексуальні, а й романтичні, емоційно стосунки з кількома партнерами. Як правило, у такій ситуації немає "основного" та "другорядного" партнера, найчастіше всі учасники знають один одного і можуть спілкуватися між собою.

Кому це потрібно

Причини, через які люди обирають свінг, можуть бути дуже різними. Так, багато свінгерів за допомогою такої сексуальної практики шукають новий досвід і однодумців, комусь свінг дає стимул доглядати за собою, підтримувати хорошу фізичну форму та розвиватися як особистість, а окремі пари у такий спосіб навіть прагнуть врятувати свої стосунки.

Хтось навіть вважає свінг ефективним методом профілактики зрад. Наприклад, деякі свінгери стверджують, що свінг, на відміну від зради, не підриває, а лише зміцнює довіру у парі, дає можливість партнерам краще зрозуміти себе та свої бажання, навчитися про них говорити. Відповідно, якщо секс на стороні перестає бути забороненим, інтерес до нього часто знижується, хоча це, знову ж таки, дуже індивідуальна історія.

Якщо ви перебуваєте у стосунках і хочете спробувати свінг, перше, з чого потрібно почати, – це відкрита чесна розмова. Дуже важливим є етичний підхід, уміння чути один одного і шукати компроміси, у тому числі бути готовими не тільки користуватися певною свободою, а й давати її іншій людині. Річ у тім, що експерименти, про які пара не домовилася, можуть вважатися зрадою. А обман завжди ранить, засмучує і може зруйнувати стосунки.