Україна пасе задніх: в яких країнах найбільше довіряють науковцям

Протягом останніх років наукова спільнота висловлює все більше побоювань щодо довіри суспільства до науки. Ця тривога стала особливо актуальною під час пандемії COVID-19, коли велика кількість людей звернулася до теорій змови, пов'язаних із коронавірусом.

Усі попередні дослідження вказували на те, що більшість населення довіряє науковим даним та вченим. Однак, було виявлено значну різноманітність у сприйнятті науки в різних країнах та регіонах. Зокрема, повідомлення про те, що в кількох державах Латинської Америки та Африки антинаукові переконання та недовіра до вчених є більш поширеними.

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Нове дослідження довіри до науковців

З метою уникнення хибних висновків, соціолог Вікторія Колонья з Ганноверського університету імені Лейбніца та її колеги провели глобальне дослідження, в якому брали участь 71 417 осіб із 67 країн. Дослідження проводилося в онлайн-форматі з листопада 2022 по серпень 2023, і воно охопило 31% країн, де проживає 78% населення Землі.

Учасникам було запропоновано оцінити за певною шкалою твердження про чесність, компетентність, доброзичливість і відкритість вчених. Вищий бал вказував на вищий рівень довіри. В результаті дослідження середній бал становив 3,62, що автори розглядають як помірковано високий результат.

В яких країнах найбільше та найменше довіряють науці

Загальне світове уявлення про вчених характеризує їх як висококомпетентних фахівців із помірною чесністю та добрими намірами. Проте, зазначається нижчий за середній рівень оцінки їхньої готовності до зворотного зв'язку, на думку 23% опитаних. Три чверті учасників опитування погодилися, що наукові методи є найкращим способом виявлення істини.

Країни з найбільшим рівнем довіри до науки виявилися Єгипет та Індія. До першої пʼятірки також увійшли Нігерія, Кенія та Австралія. З іншого боку, Албанія та Казахстан показали найменшу довіру до науки. Результати в Росії, Болівії та Ефіопії були трохи вищими. Україна на 11 місці з кінця.



Довіра до науки в різних країнах / Інфографіка Nature

Питання щодо політичних поглядів учасників дозволили встановити, що підтримка "лівих" рухів слабо корелює з великою довірою до науки на глобальному рівні. Цей зв'язок був виявлений у Канаді, США, Великобританії, Норвегії та Китаї.

Загалом більша частина опитаних заявили, що вченим слід більше співпрацювати з політиками та активніше брати участь в ухваленні політичних рішень. Крім того, 82% учасників опитування підтримали ідею про те, що вченим слід більше залучати громадську увагу до науки.