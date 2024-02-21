Украина отстает: в каких странах больше всего доверяют ученым

В последние годы научное сообщество выражает все больше опасений относительно доверия общества к науке. Эта тревога стала особенно актуальной во время пандемии COVID-19, когда большое количество людей обратилось к теориям заговора, связанным с коронавирусом.

Все предыдущие исследования указывали на то, что большинство населения доверяет научным данным и ученым. Однако, было выявлено значительное разнообразие в восприятии науки в разных странах и регионах. В частности, сообщения о том, что в нескольких государствах Латинской Америки и Африки антинаучные убеждения и недоверие к ученым являются более распространенными.

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Новое исследование доверия к ученым

Во избежание ошибочных выводов, социолог Виктория Колонья из Ганноверского университета имени Лейбница и ее коллеги провели глобальное исследование, в котором принимали участие 71 417 человек из 67 стран. Исследование проводилось в онлайн-формате с ноября 2022 по август 2023, и оно охватило 31% стран, где проживает 78% населения Земли.

Участникам было предложено оценить по определенной шкале утверждения о честности, компетентность, доброжелательность и открытость ученых. Более высокий балл указывал на более высокий уровень доверия. В результате исследования средний балл составил 3,62, что авторы рассматривают как умеренно высокий результат.

В каких странах больше всего и меньше всего доверяют науке

Общее мировое представление об ученых характеризует их как высококомпетентных специалистов с умеренной честностью и добрыми намерениями. Однако, отмечается ниже среднего уровень оценки их готовности к обратной связи, по мнению 23% опрошенных. Три четверти участников опроса согласились, что научные методы являются лучшим способом выявления истины.

Страны с наибольшим уровнем доверия к науке оказались Египет и Индия. В первую пятерку также вошли Нигерия, Кения и Австралия. С другой стороны, Албания и Казахстан показали наименьшее доверие к науке. Результаты в России, Боливии и Эфиопии были немного выше. Украина на 11 месте с конца.



Доверие к науке в разных странах / Инфографика Nature

Вопросы о политических взглядах участников позволили установить, что поддержка "левых" движений слабо коррелирует с большим доверием к науке на глобальном уровне. Эта связь была обнаружена в Канаде, США, Великобритании, Норвегии и Китае.

В целом большая часть опрошенных заявили, что ученым следует больше сотрудничать с политиками и активнее участвовать в принятии политических решений. Кроме того, 82% участников опроса поддержали идею о том, что ученым следует больше привлекать общественное внимание к науке.