На Сумщині померла жінка, яку відмовилися госпіталізувати: лікарів судитимуть

На Сумщині судитимуть медиків, які відмовилися госпіталізувати 78-річну жінку у дуже важкому стані. Вона померла у приймальному відділенні не отримавши допомоги.

Трагічна бездіяльність лікарів

Це сталося 19 квітня 2020 року, медики "швидкою" доставила жінку у Сумський медичний клінічний центр інфекційних хвороб з підозрою на пневмонію.

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Пацієнтку оглянула лікар-інфекціоніст, яка також провела експрес-тест на COVID-19. Лікар виключила інфекційне захворювання, після чого виписала направлення для подальшої госпіталізації хворої, оскільки рівень цукру в крові пацієнтки був критично високим,

– зазначили у поліції.

Але лікар-терапевт не впустив медиків з хворою у приймальне відділення та в грубій формі став вимагати від колег везти хвору в інше відділення і заявив, що не довіряє результатам тесту на COVID-19. Після цього "швидка" відвезла жінку в обласну лікарню, про що попередньо повідомили персонал та розповіли про критичний стан пацієнтки.

Однак двері до приймального відділення були зачинені, а через 10 хвилин вийшов лікар-анестезіолог, який також відмовився госпіталізувати хвору, посилаючись на коронавірусні обмеження. Тому жінку перемістили у приймальне відділення, де вона і померла, а лікарі "швидкої" викликали поліцію.

Лікарів судитимуть

Пізніше з'ясувалося, що пацієнтка померла внаслідок ускладнень, зумовлених запальним процесом в нирках на фоні цукрового діабету.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть хворого, провела розслідування та направила обвинувальний акт до суду. Лікаря-терапевта та лікаря-анестезіолога, які відмовились госпіталізувати літню жінку, судитимуть.