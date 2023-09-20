Розробили вакцину, яка послаблює імунітет: для чого це потрібно

Зазвичай щеплення використовують, щоб навчити імунну систему організму розпізнавати та знищувати чужорідні віруси чи бактерії. Проте команда американських вчених створила вакцину, що дозволяє придушити саморуйнівну імунну відповідь.

Автоімунні захворювання

Імунна система за допомогою T-лімфоцитів, або Т-клітин, реагує на специфічні чужорідні антигени на поверхні небажаних клітин та починає їх атакувати. Інформація про "ворога" зберігається, щоб у майбутньому, при повторному захворюванні, організм міг швидше розпізнати і знищити. Але буває, що Т-клітини помиляються.

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При аутоімунних захворюваннях, таких як розсіяний склероз, діабет першого типу та ревматоїдний артрит, Т-клітини приймають здорові органи та тканини за чужорідні організми та атакують їх. На жаль, надмірні реакції імунітету можуть вбити людину і без аутоімунного захворювання. Наприклад, цитокіновий шторм при коронавірусі досить часто має летальні наслідки.

Нова вакцина проти автоімунних захворювань

Дослідники з університету Чикаго (США) розробили новий метод терапії аутоімунних хвороб. Створена ними вакцина діє за принципом, протилежним традиційному, і видаляє пам'ять імунної системи про молекулу, що викликає аутоімунну реакцію.

В організмі передбачений механізм, який не дає імунітету реагувати на появу кожної пошкодженої клітини, що старіє та вмирає природним чином. Цей процес, відомий як периферична імунна толерантність, відбувається в печінці: молекули пошкоджених клітин як би маркуються прапорцями "не атакувати", що запобігає знищенню. У попередніх дослідженнях вчені з'ясували, що процес можна відтворити та розвинути толерантність до певних молекул, якщо помітити їх за допомогою речовиною під назвою N-ацетилгалактозамін (pGal).

Ефективність нового препарату

У новій роботі вчені підтвердили припущення на мишах. В експериментах брали участь тварини з хворобою, подібною до розсіяного склерозу, при якому Т-клітини атакують мієлінову оболонку нейронів. Це призводить до слабкості та оніміння, втрати зору і в результаті до порушення рухливості та паралічу.

Дослідники пов'язали білки мієліну з pGal та перевірили дію вакцини для часткового пригнічення імунітету. Імунна система перестала атакувати мієлін, що дозволило нервам знову нормально функціонувати і зняло симптоми хвороби у піддослідних тварин. У серії інших експериментів вчені показали, що за допомогою цього підходу можна мінімізувати й інші імунні реакції.

Зроблені вченими відкриття важливі з огляду на те, що сьогодні аутоімунні захворювання, як правило, лікують за допомогою препаратів, що пригнічують імунітет загалом. Такі ліки блокують імунні реакції, необхідні для боротьби з інфекціями, що призводить до багатьох побічних ефектів. Вакцина для часткового придушення імунітету могла б стати більш специфічним способом лікування з меншою кількістю небажаних наслідків.