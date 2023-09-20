Разработали вакцину, которая ослабляет иммунитет: зачем это нужно

Обычно прививки используют, чтобы научить иммунную систему организму распознавать и уничтожать чужеродные вирусы или бактерии. Однако команда американских ученых создала вакцину, позволяющую подавить саморазрушающийся иммунный ответ.

Автоиммунные заболевания

Иммунная система с помощью T-лимфоцитов или Т-клеток реагирует на специфические чужеродные антигены на поверхности нежелательных клеток и начинает их атаковать. Информация о "врагах" сохраняется, чтобы в будущем, при повторном заболевании, организм мог быстрее распознать и уничтожить. Но бывает, что Т-клетки ошибаются.

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При аутоиммунных заболеваниях, таких как рассеянный склероз, диабет первого типа и ревматоидный артрит, Т-клетки принимают здоровые органы и ткани за чужеродные организмы и атакуют их. К сожалению, чрезмерные реакции иммунитета могут умертвить человека и без аутоиммунного заболевания. К примеру, цитокиновый шторм при коронавирусе довольно часто имеет летальные исходы.

Новая вакцина против автоиммунных заболеваний

Исследователи из Чикагского университета (США) разработали новый метод терапии аутоиммунных болезней. Созданная ими вакцина действует по принципу, противоположному традиционному, и удаляет память иммунной системы о молекуле, вызывающей аутоиммунную реакцию.

В организме предусмотрен механизм, который не дает иммунитету реагировать на появление каждой поврежденной клетки, которая стареет и умирает естественным образом. Этот процесс, известный как периферическая иммунная толерантность, происходит в печени: молекулы поврежденных клеток как бы маркируются флажками "не атаковать", что предотвращает уничтожение. В предыдущих исследованиях ученые выяснили, что процесс можно воспроизвести и развить толерантность к определенным молекулам, если заметить их с помощью вещества под названием N-ацетилгалактозамин (pGal).

Эффективность нового препарата

В новой работе учёные подтвердили предположения на мышах. В экспериментах принимали участие животные с болезнью, подобно рассеянному склерозу, при котором Т-клетки атакуют миелиновую оболочку нейронов. Это приводит к слабости и онемению, потере зрения и в результате к нарушению подвижности и паралича.

Исследователи связали белки миелина с pGal и проверили действие вакцины для частичного ингибирования иммунитета. Иммунная система перестала атаковать миелин, что позволило нервам снова нормально функционировать и сняло симптомы болезни у испытуемых животных. В ряде других экспериментов ученые показали, что с помощью этого подхода можно минимизировать и другие иммунные реакции.

Сделанные учеными открытия важны, учитывая, что сегодня аутоиммунные заболевания, как правило, лечат с помощью препаратов, подавляющих иммунитет в целом. Такое лекарство блокирует иммунные реакции, необходимые для борьбы с инфекциями, что приводит ко многим побочным эффектам. Вакцина для частичного угнетения иммунитета могла бы стать более специфическим способом лечения с меньшим количеством нежелательных последствий.