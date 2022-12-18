Гель для генної терапії бульозного епідермолізу пройшов успішне випробування

Препарат для місцевої генної терапії важкої генетичної хвороби шкіри успішно пройшов третю фазу клінічного випробування.

Гель для лікування бульозного епідермолізу

Ліки, про які йде мова, створені проти дистрофічного бульозного епідермолізу. Хворих з таким діагнозом ще називають людьми-метеликами через дуже тендітну шкіру: захворювання проявляється сильним лущенням шкіри, утворенням на ній пухирців і виразок. Це важке і рідкісне генетичне захворювання спричинене дефектом у гені COL7A1, який відповідає за критично важливий для структурної цілісності шкіри колаген 7 типу.

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Проти цієї хвороби випробували генну терапію з місцевою дією. Науковці Стенфордського університету та біотехнологічної компанії Krystal Biotech розробили для цього гель, який доставляє в клітини шкіри правильний варіант гена. Власне доставником у гелі виступив модифікований і знешкоджений вірус простого герпесу 1 типу, штам якого назвали B-VEC.

Як відбувалося дослідження

Спочатку препарат випробували в рамках 1 і 2 фаз клінічного дослідження на дев'ятьох людях із дистрофічним бульозним епідермолізом. Зараз вже завершилася третя фаза, у якій гель із B-VEC протестували на 31 добровольцеві. Як і минулого разу, у кожного обирали максимально подібні пошкодження на шкірі, на одне з яких наносили лікарський засіб, на інший – плацебо. Обробки проводили раз на тиждень протягом 6,5 місяців.

Ефективність нового препарату

Через три місяці від початку лікування повністю загоїлися 71% ран, оброблених новим гелем, та лише 20% – оброблених плацебо. На шостий місяць загоєними спостерігали 67% ран, оброблених препаратом та лише 22% оброблених плацебо. У пацієнтів з групи, які отримували ліки також помітно зменшилася інтенсивність болю при перев'язках. Водночас побічні ефекти, якщо й були, то переважно представлялися свербежем та ознобом, не зумовлюючи скасування терапії.

Успішне завершення третьої фази клінічного випробування препарату означає, що він може отримати від відповідних регуляторів схвалення на використання у клінічній практиці. Утім, автори наголошують, що додатково потрібно провести триваліше випробування з більшою кількістю пацієнтів, щоб оцінити тривалість терапевтичного ефекту та побічні дії B-VEC.