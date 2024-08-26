В Україні створили електронну чергу для отримання ендопротезів

Ендопротезування є хірургічною процедурою заміни пошкодженого суглоба на штучний, зазвичай використовується для лікування випадків тяжких ушкоджень або захворювань суглобів.

Міністерство охорони здоров'я України фінансує закупівлю ендопротезів за кошти державного бюджету, щоб пацієнти могли отримувати їх безкоштовно.

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Електронна черга ендопротезів

Проте, за моніторингом минулого року, виявлено, що майже половина ендопротезувань виконувалася у медичних закладах, куди не були розподілені державні закупівлі, внаслідок чого пацієнти змушені були сплачувати за них самостійно.

У відповідь на виявлені проблеми, уряд вирішив цифрувати процес отримання ендопротезів, щоб забезпечити його прозорість і виключити можливість зловживань.

Моя позиція чітка – пацієнти мають отримувати весь спектр безоплатних медичних послуг, які їм забезпечує держава. Тому працюємо над запуском електронної черги для отримання ендопротезів. Повноцінний запуск очікуємо з січня 2025 року. Зробимо для цього все можливе ",

– заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наразі електронна система перебуває на стадії тестування, а персонал проходить навчання для ефективного використання нової системи. У 2024 році державою було придбано 37 809 ендопротезів кульшового та колінного суглобів, постачання яких заплановане на кінець року.