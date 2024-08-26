В Украине создали электронную очередь для получения эндопротезов

Эндопротезирование является хирургической процедурой замены поврежденного сустава на искусственный, обычно используется для лечения случаев тяжелых повреждений или заболеваний суставов.

Министерство здравоохранения Украины финансирует закупку эндопротезов за средства государственного бюджета, чтобы пациенты могли получать их бесплатно.

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Электронная очередь эндопротезов

Однако, по мониторингу прошлого года, выявлено, что почти половина эндопротезирования выполнялась в медицинских учреждениях, куда не были распределены государственные закупки, в результате чего пациенты вынуждены были платить за них самостоятельно.

В ответ на выявленные проблемы, правительство решило оцифровать процесс получения эндопротезов, чтобы обеспечить его прозрачность и исключить возможность злоупотреблений.

Моя позиция четкая – пациенты должны получать весь спектр бесплатных медицинских услуг, которые им обеспечивает государство. Поэтому работаем над запуском электронной очереди для получения эндопротезов. Полноценный запуск ожидаем с января 2025 года. Сделаем для этого все возможное",

– заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас электронная система находится на стадии тестирования, а персонал проходит обучение для эффективного использования новой системы. В 2024 году государством было приобретено 37 809 эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, поставки которых запланировано на конец года.