Стресові свята: чому нас може напружувати різдвяна музика

З початком зими з усіх усюд починають лунати новорічні композиції. Для багатьох вони є незмінним святковим атриботом, проте деякі люди не можуть переносити "Jingle Bells", "Щедрик" чи "We wish you a Marry Christmas". Чому так відбувається, пояснила відома психологиня.

Хоч звично вважати зимові свята найчарівнішою порою у році, проте багато хто може посперечатися з цим твердженням – для деяких людей урочистості стають напруженим періодом у житті. Новорічні пісні не додають цьому стресу особливого шарму – навпаки, можуть поглибити переживання людини.

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Всюдисущі різдвяні хіти, за результатами декількох опитувань, можуть негативно впливати на стан людей.

Люди нервуються через новорічну музику / Фото Unsplash

Новорічна музика не викликає почуття свята

Дослідження Soundtrack Your Brand показало, що 17% американців не люблять новорічну музику. Водночас 25% працівників магазинів стверджують, що різдвяні треки змушують їх почуватися менш святково – навпаки, люди почувалися більш пригнічено.

За словами психологині Елейн Родіно, музика має значний вплив на людей. Це спричинено тим, що треки часто пов’язуються з конкретними спогадами – позитивними та негативними.

Новорічні пісні, які щороку грають з кожного магазину, створюють стійку асоціацію з переживаннями людини.

Ті, хто не любить різдвяних пісень, могли мати травму чи стресову ситуацію в минулому. І це не дивно – новорічні приготування, ненормовані витрати та переживання щодо ідеального свята часто викликають занепокоєння.

Музика має спосіб викликати емоції та спогади. Багато людей не мають гарних асоціацій з Новим роком та Різдвом. Тому це викликає не дуже позитивні спогади,

– зазначила експертка.

Музика асоціюється з різдвяними переживаннями / Фото The Balance Small Business

Як можна впоратися з новорічним стресом

Коли однакова музика грає протягом тижнів, розум людини може виснажуватися від монотонних композицій, а накопичення стресу може призвести до проблем зі здоров’ям.

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За словами Родіно, люди, які стресують через очікування свята та нервують через пісні, мають абстрагуватися від нав’язливої теми новорічних урочистостей – підготовки різдвяного столу, зустрічі з родичами та покупок подарунків. Докторка радить пропрацювати своє занепокоєння та знайти те, що вбиває атмосферу свята.

Не зациклюйтеся на вимогах декорування, надсилання вітальних листівок, скільки подарунків потрібно купити для скількох людей. Подумайте про те, що вас може хвилювати. Я справді вважаю, що людям важливо витрачати час на роздуми про свої проблеми,

– розповіла вона.

Якщо немає можливості вимкнути різдвяні треки та побути в тиші, Родіно рекомендує носити з собою навушники та вмикати свою улюблену музику на телефоні.

Абстрагуватися від новорічних пісень допоможуть навушники / Фото Healhtline

"Вам варто усвідомити, що музика не змушує нічого робити, вона просто створює спогади. Тому не концентруйтеся на негативі, а проведіть свята із задоволенням", – підсумувала жінка.