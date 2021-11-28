Стрессовые праздники: почему нас может напрягать рождественская музыка

С началом зимы со всех сторон начинают раздаваться новогодние композиции. Для многих они являются неизменным праздничным атрибутом, однако некоторые люди не могут переносить "Jingle Bells", "Щедрик" или "We wish you a Marry Christmas". Почему так происходит, объяснила известный психолог.

Хотя привычно считать зимние праздники самой очаровательной порой в году, однако многие могут поспорить с этим утверждением – для некоторых людей торжества становятся напряженным периодом в жизни. Новогодние песни не добавляют этому стрессу особого шарма – наоборот, могут углубить переживания человека.

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Вездесущие рождественские хиты, по результатам нескольких опросов, могут негативно влиять на состояние людей.



Люди нервничают из-за новогодней музыки / Фото Unsplash

Новогодняя музыка не вызывает чувства праздника

Исследование Soundtrack Your Brand показало, что 17% американцев не любят новогоднюю музыку. В то же время 25% работников магазинов утверждают, что рождественские треки заставляют их чувствовать себя менее празднично – наоборот, люди чувствовали себя более подавленно.

По словам психолога Элейн Родино, музыка оказывает значительное влияние на людей. Это вызвано тем, что треки часто связываются с конкретными воспоминаниями – положительными и негативными.

Новогодние песни, которые каждый год играют из каждого магазина, создают устойчивую ассоциацию с переживаниями человека.

Те, кто не любит рождественские песни, могли иметь травму или стрессовую ситуацию в прошлом. И это неудивительно – новогодние приготовления, ненормированные расходы и переживания относительно идеального праздника часто вызывают беспокойство.

Музыка имеет способ вызвать эмоции и воспоминания. Многие люди не имеют хороших ассоциаций с Новым годом и Рождеством. Поэтому это вызывает не очень позитивные воспоминания,

– отметила эксперт.



Музыка ассоциируется с рождественскими переживаниями / Фото The Balance Small Business

Как можно справиться с новогодним стрессом

Когда одинаковая музыка играет в течение недель, ум человека может истощаться от монотонных композиций, а накопление стресса может привести к проблемам со здоровьем.

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По словам Родино, люди, которые стрессуют из-за ожидания праздника и нервничают из-за песен, должны абстрагироваться от навязчивой темы новогодних торжеств – подготовки рождественского стола, встречи с родственниками и покупок подарков. Доктор советует проработать свое беспокойство и найти то, что убивает атмосферу праздника.

Не зацикливайтесь на требованиях декорирования, отправки поздравительных открыток, сколько подарков нужно купить для скольких людей. Подумайте о том, что вас может волновать. Я действительно считаю, что людям важно тратить время на размышления о своих проблемах,

– рассказала она.

Если нет возможности выключить рождественские треки и побыть в тишине, Родино рекомендует носить с собой наушники и включать свою любимую музыку на телефоне.



Абстрагироваться от новогодних песен помогут наушники / Фото Healhtline

"Вам стоит осознать, что музыка не заставляет ничего делать, она просто создает воспоминания. Поэтому не концентрируйтесь на негативе, а проведите праздники с удовольствием", – подытожила женщина.