Що робити, коли стирається емаль на зубах

Протягом усього життя людини відбувається зменшення емалі зубів через стирання. Цей процес фізіологічний і починається відразу, як тільки зуби проріжуться і мають контакт з їжею.

Для початку варто зрозуміти, чому ви вирішили, що у вас стирається емаль. Найчастіше це відбувається через ерозію емалі.

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Чому стирається емаль

Ерозія емалі виникає, коли вона зношується та стирається. Це може статися через внутрішні проблеми, наприклад, кислотного рефлюксу або зовнішні. До зовнішніх факторів належать спосіб життя, навколишнє середовище, професійні ризики та, звичайно, харчування.

Часта ерозія з'являється через газовані, кислі або спортивні напої, цитрусові, вина. Ознаки ерозії емалі:

знебарвлення зубів;

підвищена чутливість до гарячої чи холодної їжі;

збільшення сколів та тріщин.

Якщо страждаєте від втрати емалі або є проблеми із чутливістю зубів, краще звернутися до стоматолога. Щоб зупинити прогресування ерозії емалі, стоматолог призначає відновлювальне лікування.

Як лікують стирання емалі

Він може порекомендувати рідину для полоскання рота, яка містить фтор, фторидний лак, щоб зміцнити зубну емаль, не рідше одного разу на 6 місяців, нанесення композитного матеріалу на чутливі поверхні коренів.

Можна використовувати ремінералізуючі гелі для зубів найкраще після консультації зі стоматологом. Він підтвердить діагноз і уточнить, чи потрібний засіб саме вам.

Профілактика ерозії емалі

Оскільки ерозія емалі майже необоротна, тому краще приділити увагу профілактиці: