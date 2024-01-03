Что делать, когда стирается эмаль на зубах

На протяжении всей жизни человека происходит уменьшение эмали зубов из-за истирания. Этот процесс физиологический и начинается сразу, как только зубы прорежутся и имеют контакт с едой.

Для начала следует понять, почему вы решили, что у вас стирается эмаль. Чаще это происходит из-за эрозии эмали.

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Почему стирается эмаль

Эрозия эмали возникает, когда она изнашивается и стирается. Это может произойти из-за внутренних проблем, например, кислотного рефлюкса или внешних. К внешним факторам относятся образ жизни, окружающая среда, профессиональные риски и, конечно, питание.

Частая эрозия появляется из-за газированных, кислых или спортивных напитков, цитрусовых, вина. Признаки эрозии эмали:

обесцвечивание зубов;

повышенная чувствительность к горячей или холодной пище;

увеличение сколов и трещин.

Если страдает от потери эмали или есть проблемы с чувствительностью зубов, лучше обратиться к стоматологу. Чтобы остановить прогресс эрозии эмали, стоматолог назначает восстановительное лечение.

Как лечат стирание эмали

Он может порекомендовать жидкость для полоскания рта, содержащую фтор, фторидный лак, чтобы укрепить зубную эмаль, не реже одного раза в 6 месяцев, нанесение композитного материала на чувствительные поверхности корней.

Можно использовать реминерализующие гели для зубов лучше после консультации со стоматологом. Он подтвердит диагноз и уточнит, нужно ли средство именно вам.

Профилактика эрозии эмали

Поскольку эрозия эмали почти необратима, поэтому лучше уделить внимание профилактике: