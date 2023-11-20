Популярні ліки зменшують ризик смерті від раку

Статини, які широко застосовуються для зниження рівня холестерину в крові, виходять за межі свого основного призначення, показує нове дослідження. Вони впливають на смертність від раку молочної залози, це дає нові перспективи до їхньої ролі в медичній практиці.

З попередніх досліджень були відомі потенційні сприятливі ефекти статинів для пацієнток із раком молочної залози. Однак ці дані надавали лише кореляцію, не встановлюючи причинно-наслідковий зв'язок між прийомом статинів і виживання при цьому виді онкозахворювання.

Також на тему Штучний інтелект допоможе українським лікарям діагностувати рак: як працює технологія

Нове дослідження раку грудей

Тому міжнародна група вчених на чолі з Міка Мурто проаналізувала дані 13 378 жінок із Фінляндії, у яких у період з 1 січня 1995 року по 31 грудня 2013 року було діагностовано інвазивний рак грудей. Їхній середній вік становив 62 роки. Спостереження за пацієнтками велося від 2,4 до 9,8 року після встановлення діагнозу. За цей період 16,4% учасниць померли, дослідники зазначили, що 7% випадків смерті пов'язані з онкологічними захворюваннями.

Підвищення загального холестерину (понад 193,05 міліграма на децилітр) відзначалися у 31,2% жінок до виявлення раку грудей та у 50,3% після встановлення діагнозу. Загалом статини приймали 40,7% учасниць дослідження.

Ліки проти високого холестерину зменшують смертність від раку

Аналіз показав, що у жінок, яким призначали статини після виявлення раку молочної залози, спостерігалося зниження рівня смертності від захворювання. Важливо, що це зниження ризику асоціювалося зі зміною рівня холестерину в крові.

Тобто можливість померти від раку грудей знижувалася у пацієнток, у яких рівень холестерину зменшився після початку прийому статинів. У жінок, у яких рівень холестерину залишався незмінним, застосування статинів мало впливало на рівень смертності.

Дослідники зазначили, що рак грудей щорічно діагностують у понад 2 мільйонів людей, ще приблизно 680 тисяч помирають від нього. Хоча виживання при локалізованому типі пухлини високе, пацієнти часто стикаються з рецидивами. Висновки фінських та американських учених дають надію, що статини допоможуть зробити ефективнішою боротьбу з цією тяжкою хворобою.