Популярное лекарство уменьшает риск смерти от рака

Статины, широко применяемые для снижения уровня холестерина в крови, выходят за пределы своего основного назначения, показывает новое исследование. Они влияют на смертность от рака молочной железы, что дает новые перспективы к их роли в медицинской практике.

Из предыдущих исследований известны потенциальные благоприятные эффекты статинов для пациенток с раком молочной железы. Однако эти данные предоставляли только корреляцию, не устанавливая причинно-следственную связь между приемом статинов и выживанием при этом виде онкозаболевания.

Также на тему Искусственный интеллект поможет украинским врачам диагностировать рак: как работает технология

Новое исследование рака груди

Поэтому международная группа ученых во главе с Мика Мурто проанализировала данные 13 378 женщин из Финляндии, у которых в период с 1 января 1995 по 31 декабря 2013 был диагностирован инвазивный рак груди. Их средний возраст составил 62 года. Наблюдение за пациентками велось от 2,4 до 9,8 лет после установления диагноза. За этот период 16,4% участниц скончались, исследователи отметили, что 7% случаев смерти связаны с онкологическими заболеваниями.

Повышение общего холестерина (более 193,05 мг на децилитр) отмечалось у 31,2% женщин до выявления рака груди и у 50,3% после установления диагноза. В целом статины принимали 40,7% участников исследования.

Лекарство против высокого холестерина уменьшает смертность от рака

Анализ показал, что у женщин, назначавших статины после выявления рака молочной железы, наблюдалось снижение уровня смертности от заболевания. Важно, что это снижение риска ассоциировалось с изменением уровня холестерина в крови.

То есть возможность умереть от рака груди снижалась у пациенток, у которых уровень холестерина снизился после начала приема статинов. У женщин, у которых уровень холестерина оставался неизменным, применение статинов мало влияло на уровень смертности.

Исследователи отметили, что рак груди ежегодно диагностируют более 2 миллионов человек, еще примерно 680 тысяч умирают от него. Хотя выживаемость при локализованном типе опухоли высока, пациенты часто сталкиваются с рецидивами. Выводы финских и американских ученых дают надежду, что статины помогут улучшить борьбу с этой тяжелой болезнью.