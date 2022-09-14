Секс під час війни: що робити, якщо дуже хочеться

Секс – це фізіологічна потреба. Свій основний інстинкт людина задовольняє за будь-яких умов, кліматичних змін, політичних укладів. І навіть під час війни. Хоча іноді це й здається декому недоречним.

Що робити, якщо хочеться сексу, але партнер далеко, чому зникає лібідо та як його повернути розповіла психосексологиня Ганна Ревунець.

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Мастурбація – це нормально

Українські сім’ї розділені. Деякі партнери не бачили одне одного вже пів року. Що робити для зняття напруги, що виникає? Згадати про мастурбацію! Зараз для неї просто "зірковий час".

Мастурбація зараз украй доречна. Ви можете займатись нею так, як подобається: задіювати руки чи секс-іграшки. Можливо, ви давно щось хотіли спробувати, то не чекайте, експериментуйте,

– розповіла Ганна Ревунець.

Чому не хочеться сексу

Це нормально. Під час стресу одні гормони пригнічують інші, тому в партнера може зникнути на певний час бажання мати статеві стосунки.

"Під час війни, таких складних стресових ситуацій, у людини на перший план виступає бажання бігти, щоб вижити. А от функція розмноження (а від початку секс – про продовження роду) відступає на задній план. Бо не можна бігти, щоб вижити й одночасно думати про появу майбутніх поколінь: або – або", – пояснює психологиня-сексологиня.

Як повернути секс

Перш за все відкрито розказати про це партнеру. Пояснити, що це не через те, що змінились почуття до нього/неї, а через тривогу, переживання.

По-друге, необхідно мінімізувати кількість інформації про війну, трохи дистанціюватись і задіяти те, що вас раніше розслабляло і збуджувало: музика, масаж, еротичний фільм.

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