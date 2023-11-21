У США за 20 років на 24% знизилася смертність дітей від раку: як це вдалося

Протягом періоду з 2001 по 2021 роки в США відбулося зниження рівня смертності від раку серед дітей і молодих людей у віці до 19 років на 24%.

Про це повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), вказуючи на позитивні тенденції в сфері боротьби з раком серед дітей і молодих людей віком до 19 років.

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Зменшення дитячої смертності від раку

За даними Національної системи життєдіяльності населення, яка систематично відстежує дані про смерті у США, відзначено зниження рівня смертності з 2,75 до 2,10% на 100 тисяч людей.

Найбільш поширеним типом раку, що призводить до смерті у цій віковій групі у 2021 році, був рак головного мозку. Його рівень смертності перевищував на 23% порівняно з лейкемією і вдвічі від раку кісток.

За період до 2001 року лейкемія вважалася найнебезпечнішою формою раку для дітей і молоді. Однак з того часу відзначається зниження рівня смертності від лейкемії серед цієї вікової групи на 47%.

Причини та нерівність

Стівен Скапек, медичний директор Gill Center for Cancer and Blood Disorders при Children's Health і доктор медичних наук, висловив припущення, що зниження смертності від лейкемії може бути пов'язане з прогресом у розвитку імунотерапії.

Варто відзначити, що це падіння не зафіксоване в усіх вікових і демографічних групах. За період з 2011 по 2021 рік "суттєве" зменшення рівня смертності виявлено лише серед світлошкірих дітей віком до 9 років, повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань у США.

Рівень смертності від раку на 100 тисяч осіб в 2021 році склав 2,38 для темношкірих молодих людей, 2,36 для латиноамериканців та 1,99 для світлошкірих, як свідчить звіт CDC.

Шарон Кастелліно, медичний доктор та експерт з дитячого раку в Інституті раку Віншіп при університеті Еморі (Атланта), підкреслила, що, попри наукові досягнення, важливо забезпечити рівний доступ до них у всіх спільнотах.