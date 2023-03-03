Спосіб життя одного з європейських регіонів на 30% знижує ризик передчасної смерті

Іспанські та британські дослідники виявили, що середземноморська дієта приносить ще більше користі для здоров'я, якщо поєднується із середземноморським способом життя.

Існують переконливі докази, що середземноморська дієта захищає від серцево-судинних захворювань. Однак її вплив можна навіть посилити, якщо поєднувати вибір корисних страв з іншими здоровими звичками, характерними для Середземноморського регіону, наприклад, післяобіднім відпочинком та комунікабельністю.

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Нове дослідження середземноморського способу життя​

В основному такий спосіб життя ведуть мешканці Середземномор'я, і ​​існує мало інформації про його корисний вплив на жителів інших регіонів нашої планети. Тому дослідники вивчили вплив середземноморських звичок на смертність від серцево-судинних захворювань, раку або будь-яких інших причин у 110 799 здорових британців віком від 40 до 75 років.

Усі учасники зареєструвалися в Британському біобанку в період з 2009 по 2012 рік, тому в середньому їхнє здоров'я відстежували протягом 9 років. Для оцінки відповідності учасників до середземноморського способу життя вчені використали 25-бальний індекс MEDLIFE та анкету з питаннями про харчові звички, фізичну активність, спілкування з сім'єю та друзями, сон.

Середземноморський спосіб зменшує ризик смерті

Виявилося, люди, чий спосіб життя найбільше схожий на звички жителів Середземномор'я (включаючи неквапливі прийоми їжі, часте спілкування з сім'єю та друзями, регулярну фізичну активність, міцний сон і так далі), на 28 – 29% рідше страждали від раку та серцево-судинних захворювань.

Що цікаво, ризик смерті від раку знижували всі аспекти середземноморського життя (дієта, фізична активність, товариськість), а від серцево-судинних захворювань – переважно ті, що не були пов'язані з харчуванням.

Таким чином, як повідомили дослідники на конференції Американської кардіологічної асоціації, не тільки здорове харчування, а й інші звички Середземномор'я можуть бути корисними для всіх людей.