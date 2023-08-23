Який секс кращий: спонтанний чи запланований

Нове дослідження спростовує поширене переконання, що спонтанний секс приносить більше задоволення, ніж запланований. Психологи довели, що цей стереотип не має вагомих підстав.

У фільмах, попкультурі та навіть у літературі спонтанний секс зображується як більш збудливий і приємний. Згідно з новими результатами дослідження, це може бути лише перебільшенням.

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Нове дослідження сексу

Нове дослідження стосується в основному двох переконань щодо сексу:

Віра в спонтанний секс. Секс приносить задоволення, коли він «просто трапляється».

Віра в запланований секс. Обговорення, планування або планування сексу приносить задоволення.

Дослідження проводились у два етапи. У той час як перше дослідження фіксувало переконання учасників щодо того, який вид сексу приносить більше задоволення (спонтанний чи запланований) за допомогою відкритих запитань, друге дослідження спостерігало за сексуальним життям учасників і рівнями сексуального задоволення протягом 21 дня, щоб побачити, чи були ці переконання будь-яким чином пов’язані з реальним сексуальним задоволенням.

Спонтанний секс не завжди кращий за запланований

Дослідження дало неоднозначні результати щодо того, який вид сексу може призвести до більше сексуального задоволення. Однак, що примітно, це те, що позитивні спонтанні сексуальні зв'язки не показали жодного зв’язку з більшим сексуальним задоволенням.

Вчені також виявили, що коли люди розглядали свій останній сексуальний контакт як запланований, вони, швидше за все, повідомляли про нижче сексуальне задоволення. Однак це не було так у випадках, коли люди надають перевагу запланованому сексу.

Загалом, ці результати свідчать про те, що на сексуальне задоволення, яке ми можемо отримати від нашої сексуальної взаємодії, можуть впливати як наші неявні сексуальні переконання, так і фактична якість сексуального досвіду, що руйнує міф про те, що запланований секс приречений на завжди поступатися спонтанному сексу.