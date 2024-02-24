18 годин ерекції: медики виявили інфекцію, яка може викликати несподівану реакцію

Лихоманка Денге може спричинити не зовсім типову реакцію організму в чоловіків. Мова про тривалу спонтанну ерекцію.

Зв'язок виявили африканські медики, результати спостережень опубліковані в журналі Urology Reports.

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Медики лікарні невідкладної допомоги описали незвичайний випадок 17-річного пацієнта з артеріальним пріапізмом – спонтанною ерекцію.

Що відомо про клінічний випадок

Хлопця госпіталізували з гострою ішемію та проблемами з нирками внаслідок укусу комарів. Але окрім типових симптомів, як-от головний біль та біль у животі, пацієнт мав стійку ерекцію.

Зазначають, що вона тривала 18 годин. Та виникала спонтанно, без стимуляції. Стан хлопця медикам вдалось стабілізувати після терапії за відповідним протоколом.

Чому виникла ерекція

Учені припустили, що лихоманка Денге, імовірно, впливає на судини, провокуючи збільшення кровопостачання до пеніса.