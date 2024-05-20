Як відновити мову після інсульту: дослідження підтвердили ефективність простого способу

Попередні дослідження вже давали надію на те, що спів може допомогти у відновленні мови після інсульту. Недавнє дослідження пролило світло на роль співу у відновленні мови у людей, які зіткнулися з афазією після інсульту, тобто втратою здатності говорити та/або розуміти мову.

Близько 40% людей, які пережили інсульт, стикаються з такими порушеннями й в половині випадків вони зберігаються навіть через рік після інсульту.

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Фахівці з Університету Гельсінкі виявили, що музика та спів можуть бути ефективними у реабілітації таких пацієнтів. Хороші результати показувала групова терапія співом, яка допомагала покращити мовлення та підвищити соціальну активність у пацієнтів після інсульту.

Нове дослідження відновлення мови

Проте питання про те, які нейронні механізми сприяють такому ефекту, залишалося відкритим. Нове дослідження доповнило попередні результати, розкривши причину терапевтичного ефекту.

У дослідженні взяли участь 28 осіб, у яких діагностували інсультну афазію. Вони були випадково розподілені за двома групами. Обидві групи проходили стандартне лікування та реабілітацію, але одна група додатково брала участь у групових заняттях зі співу та тренувалася вдома за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Спів допомагає відновлювати мову після інсульту

Результати показали, що спів допомагав відновити мовну мережу мозку, яка охоплює різні ділянки кори головного мозку, що беруть участь в обробці мови та мовної інформації. При цьому обсяг сірої речовини в областях мозку, що відповідають за мову, збільшувався, а зв'язок нейронних шляхів у мовній мережі обох півкуль покращувалася.

Таким чином, вчені дійшли до висновку, що позитивні зміни, викликані співом, пов'язані з нейропластичністю, тобто здатністю мозку відновлюватися та адаптуватися. Це підтверджує переваги використання співу та музики у реабілітації пацієнтів після інсульту. Що особливо важливо з огляду на те, що інсульт входить до десятки провідних неврологічних причин втрати здоров'я.

На думку вчених, спів можна розглядати як економічно ефективне доповнення до традиційної реабілітації після інсульту, а також як спосіб корекції легких порушень мови.