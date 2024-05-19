Знайшли простий спосіб змусити організм спалювати жири

Свіже дослідження відкрило спосіб змусити наш організм використовувати спожиті насичені жири, як джерело енергії, а не накопичувати їх у вигляді жирових відкладень.

Вчені виявили, що достатня кількість регулярної фізичної активності – близько п'яти годин на тиждень – може перетворити механізм обробки насичених жирів організмом, дозволяючи використовувати їх для отримання енергії.

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Нове дослідження фізичної активності

У рамках дослідження команда вчених з Університету Абердіна оцінила, як організм використовує різні типи жирів, залежно від рівня фізичної активності. Для цього волонтери були поділені на дві групи: учасники однієї групи займалися спортом і були у дуже хорошій фізичній формі, тоді як волонтери іншої групи страждали від діабету 2 типу та практично не займалися спортом.

Учасники кожної групи змінили свій режим фізичної активності протягом восьми тижнів. Так, спортсмени зменшили інтенсивність своїх тренувань, тоді як люди з діабетом 2 типу почали регулярно займатися фізичними вправами.

До і після зміни способу життя добровольці отримували невелику кількість різних жирів за допомогою ін'єкцій і проходили МРТ-сканування, щоб побачити, як жир поводиться всередині м'язових клітин.

Спалювання насичених жирів

Результати показали, що група з цукровим діабетом 2 типу схудла, покращила чутливість до інсуліну та знизила рівень холестерину, тригліцеридів та глюкози натще.

Ми виявили, що спортсмени інтенсивно накопичують і використовують насичені жири для високоефективної фізичної активності, і навпаки, у людей із цукровим діабетом 2 типу ми спостерігали переважно накопичення насичених жирів,

– зазначила провідна авторка дослідження професор Дана Доусон.

Вона також додала, що дослідження показало на людях з цукровим діабетом 2 типу, що тренування на витривалість збільшують використання насичених жирів у клітинах скелетних м'язів настільки, що після восьми тижнів тренувань їхні результати стають схожими на спортсменів.