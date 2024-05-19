Нашли простой способ заставить организм сжигать жиры

Свежее исследование открыло способ заставить наш организм использовать потребленные насыщенные жиры, как источник энергии, а не накапливать их в виде жировых отложений.

Ученые обнаружили, что достаточное количество регулярной физической активности – около пяти часов в неделю – может преобразовать механизм обработки насыщенных жиров организмом, позволяя использовать их для получения энергии.

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Новое исследование физической активности

В рамках исследования команда ученых из Университета Абердина оценила, как организм использует различные типы жиров, в зависимости от уровня физической активности. Для этого волонтеры были разделены на две группы: участники одной группы занимались спортом и были в очень хорошей физической форме, тогда как волонтеры другой группы страдали от диабета 2 типа и практически не занимались спортом.

Участники каждой группы изменили свой режим физической активности в течение восьми недель. Так, спортсмены уменьшили интенсивность своих тренировок, тогда как люди с диабетом 2 типа начали регулярно заниматься физическими упражнениями.

До и после изменения образа жизни добровольцы получали небольшое количество различных жиров с помощью инъекций и проходили МРТ-сканирование, чтобы увидеть, как жир ведет себя внутри мышечных клеток.

Сжигание насыщенных жиров

Результаты показали, что группа с сахарным диабетом 2 типа похудела, улучшила чувствительность к инсулину и снизила уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы натощак.

Мы обнаружили, что спортсмены интенсивно накапливают и используют насыщенные жиры для высокоэффективной физической активности, и наоборот, у людей с сахарным диабетом 2 типа мы наблюдали преимущественно накопление насыщенных жиров,

– отметила ведущий автор исследования профессор Дана Доусон.

Она также добавила, что исследование показало на людях с сахарным диабетом 2 типа, что тренировки на выносливость увеличивают использование насыщенных жиров в клетках скелетных мышц настолько, что после восьми недель тренировок их результаты становятся похожими на спортсменов.