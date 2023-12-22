В Росії зняли з потяга 120 дітей з Луганщини після раптової смерті дівчинки
Серед групи дітей із Луганської області, яка зараз тимчасово окупована Росією, стався спалах гострої респіраторної інфекції, і одна дівчинка померла. Всіх дітей терміново зняли з потягу.
124 дитини відпочивали в оздоровчому таборі Олімпійська Рєб'ячка під Тюменню. І саме там, скоріш за все, вони підхопили якусь інфекцію, пишуть російські ЗМІ.
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Масовий спалах інфекції в потязі
Під час поїздки додому поїздом Тюмень – Адлер в однієї з дівчаток піднялася висока температура. Її збили жарознижувальними препаратами, проте пізніше дитині все одно стало гірше, вона знепритомніла, а невдовзі померла. За цим фактом російська поліція порушила кримінальну справу.
Після смерті дитини вирішили зняти всю групу з поїзда і відправити таки в госпіталь. У лікарні Саратова у 86 із цих дітей виявили симптоми ГРВІ, а у 15 із них знайшли грип типу А, зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує, вони перебувають під постійним наглядом лікарів.
Причина смерті дівчинки
Грип типу А – це гостре інфекційне захворювання. Зараз в Росії якраз спалах одного з його підвидів, його ще називають гонконзький грип. Він теж раніше викликав пандемію, але зараз не несе більшої небезпеки, ніж типовий грип, та й летальні наслідки від нього досить рідкісні.
Що саме спричинило смерть дівчинки в поїзді – грип чи щось інше, чи сукупність факторів поки невідомо. І знаючи, як відбуваються подібні розслідування в Росії, навряд колись дізнаємось.