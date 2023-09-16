У кого вищий ризик діабету: у сов чи жайворонків

Дослідники зі США виявили, що вечірній хронотип, тобто звичка пізно лягати спати та пізно вставати, пов'язаний зі збільшенням ризику розвитку діабету на 19%.

Нове дослідження хронотипів

Нове дослідження містить важливе повідомлення для людей, які вважають себе "совами". Дослідники з Brigham and Women's Hospital виявили, що люди з пізнішим часом відходу до сну ведуть менш здоровий спосіб життя і наражаються на більший ризик розвитку діабету, ніж ті, хто раніше лягає і раніше встає.

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Хронотип, або циркадні вподобання, частково детермінований генетично, тому його може бути важко змінити. Людям, які думають, що вони "сови", можливо, доведеться більше уваги приділяти своєму способу життя, тому що їх вечірній хронотип може підвищити ризик розвитку діабету 2 типу,

– сказав автор дослідження Тяньї Хуанг.

Раніше дослідники виявили, що люди з нерегулярним графіком сну наражаються на вищий ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань, а люди з вечірнім хронотипом частіше мають нерегулярний режим сну. У цьому дослідженні вчені хотіли зрозуміти взаємозв'язок між хронотипом та ризиком діабету.

Команда проаналізувала дані 63 676 жінок-медсестер з дослідження здоров'я медсестер, зібрані у 2009 – 2017 роках. Вчені проаналізували хронотип, про який повідомляли самі учасники, якість дієти, вага та індекс маси тіла, час сну, куріння, вживання алкоголю, фізичну активність та сімейний анамнез діабету. Команда визначила статус діабету на основі самозвітів учасників та медичних записів.

Сови мають вищий ризик діабету

Приблизно 11% учасників повідомили про наявність певного вечірнього хронотипу і близько 35% повідомили про певний ранковий хронотип. Близько половини опитаних було віднесено до категорії "проміжних".

Вечірній хронотип був пов'язаний зі збільшенням ризику розвитку діабету на 72% не враховуючи чинників життя. Після їхнього врахування вечірній хронотип був пов'язаний зі збільшенням ризику розвитку діабету на 19%. Серед учасників дослідження, які ведуть найбільш здоровий спосіб життя, лише 6% мали вечірні хронотопи. Серед осіб із найбільш шкідливим способом життя 25% мали вечірній хронотип.

Вчені виявили, що люди з вечірнім хронотипом частіше вживають алкоголь у великих кількостях, гірше харчуються, сплять менше години на добу, курять, а їхня вага, ІМТ та показники фізичної активності перебувають у нездоровому діапазоні.