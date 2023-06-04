5 сніданків, від яких ви набираєте вагу

На сніданок люди часто дозволяють собі ті продукти, яких намагаються уникати упродовж дня. Чомусь заведено вважати, що шматок торта зранку буде кориснішим, ніж увечері. Або ж є інша крайність, коли люди обирають лише смузі чи лате.

Фахівці у галузі харчування, попереджають, що не всі продукти можна їсти у великій кількості навіть на початку робочого дня. Вони назвали 5 продуктів, через які можна швидко набрати вагу.

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Кавові напої

Кава, в якій є вершки та штучні підсолоджувачі, це пусті калорії. Тому регулярно такі напої вживати не варто. Є дані, що кава з подібними добавками пов'язана зі збільшенням ваги та накопиченням жиру на животі.

Вівсяна каша

При додаванні родзинок або банана, а ще поверх цукру, джему, чи меду – ви легко можете отримати понад 500 калорій з простих вуглеводів. До того ж ці вуглеводи дуже швидко засвояться і ви дуже скоро знову відчуєте голод.

Крім того, такий прийом їжі здатний викликати сплеск рівня інсуліну, який зупиняє спалювання жиру та сприяє збільшенню кількості жиру в ділянці живота.

Яєчня-бовтанка або скрембл

Проблема із вживанням яєць виникає тоді, коли їх змішують із олією чи маслом, як от у випадку приготування популярного скремблу. І це додає сотні зайвих калорій у страву. Краще під час смаження розподіляйте олію по сковороді за допомогою пульверизатора.



Під час приготування скремблу потрібно зазвичай багато масла, яке є дуже калорійним / Фото Unsplash

Булочки та інша здоба

яйця самі по собі, є чудовим варіантом сніданку. Вони досить ситні і є гарним джерелом білка, мають низьку калорійність і багаті такими поживними речовинами, як холін і вітамін D.

Круасани, кекси, булочки – це лише кілька видів випічки на сніданок, які можуть спричинити небажаний жир на животі. Це пов'язано з тим, що такі продукти пройшли сильну обробку і містять рафіновані вуглеводи, що сприяють збільшенню ваги. Крім цього, у випічці багато доданого цукру, і вона калорійна.

Пластівці та готові сніданки

У них у великих кількостях містяться рафіновані вуглеводи та доданий цукор. І це безперечно може призвести до збільшення обхвату талії.