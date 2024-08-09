Африкою стрімко поширюється смертоносний штам віспи: понад пів тисячі людей померли

У країнах Африки виявили випадки смертоносного штаму віспи mpox. Медики усього світу занепокоєні через ризики подальшого поширення.

Захворювання виявили у 4 країнах Арики

За даними ВООЗ, у ДР Конго офіційно зареєстровано вже понад 14 000 випадків захворювання та 511 смертей. Вірус поширився на сусідні країни – Кенію, Руанду та Уганду, де раніше не фіксували вірусу.

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У ВООЗ незабаром скличуть надзвичайний комітет, аби визначити, чи є спалах надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

CDC через "ризик додаткового поширення" радять лікарям підтримувати "підвищений індекс підозри на mpox" в осіб, які нещодавно прибули з країн Африки.

Що відомо про mpox

mpox – що це? mpox – це вірусне захворювання, яке легко розповсюджується між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, хвороба розповсюджується через тісний контакт – дотики, поцілунки, секс – а також забруднені речі, зокрема через одяг. mpox – це вірусне захворювання, яке легко розповсюджується між людьми та від інфікованих тварин. За даними ВООЗ, хвороба розповсюджується через тісний контакт – дотики, поцілунки, секс – а також забруднені речі, зокрема через одяг.

mpox характерні наступні симптоми: лихоманка, болісний висип, загальна слабкість, головний біль, біль у м'язах та спині, збільшення лімфатичних вузлів.

Як швидко поширюється захворювання

Від січня 2023 року у ДР Конго виявили найбільшу кількість випадків віспи – понад 22 000 випадків, з яких понад 1200 – смертельні. Натомість за перші 6 місяців 2024 року захворіло стільки ж осіб, як за весь минулий рік.

При цьому ВООЗ наразі не рекомендує вводити обмеження на поїздки до країн, де були зафіксовані захворювання.

! За межами Центральної та Східної Африки наразі не зареєстровано жодного випадку зараження віспою clade I.

У ВООЗ заявили, що для припинення поширення вірусу потрібна комплексна міжнародна реакція. Організація вже розробила регіональний план реагування.