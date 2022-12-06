У Великій Британії зафіксували 8 смерть дитини від бактеріальної інфекції

У Великій Британії підтвердили, що восьма дитина померла від важкої від бактеріальної стрептококової інфекції А.

Смерті дітей у Великій Британії

Загалом в Англії вже зафіксували 5 смертей дітей віком до 5 років, 7-річної дитини в Уельсі та 12-річного підлітка в Лондоні. Останньою жертвою стала 5-річна дівчинка, яка навчалася в початковій школи Black Mountain.

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Дитина серйозно захворіла – її госпіталізували до Королівської лікарні Белфаста. Через важкий стан дівчинку перевели до реанімації, але 5 грудня вона померла.

Після цього усіх дітей з початкової школи, де навчалася померла, попросили відвідати лікарню. Там їх має оглянути лікар та призначити профілактичний курс антибіотиків. Лікарі вже діагностували в одного з учнів цього навчального закладу важку форму стрептококової інфекції А, а також кількох дітей з легким перебігом хвороби.

Що це за захворювання

Бактерія зазвичай викликає легку інфекцію, що викликає біль у горлі або скарлатину, яку можна легко лікувати антибіотиками. Тому поки незрозуміло, чому бактеріальна інфекція, яка зазвичай викликає легкі симптоми, цього року спричиняє таку високу смертність.

Лікарі у Великій Британії припускають, що однією із причин може бути зниження колективного імунітету, яке спричинило обмеженням соціальних контактів дітей упродовж пандемії COVID-19.

Тому медики закликають батьків звернутися в лікарню, якщо в їхньої дитини з’явилися ознаки погіршення стану після нападу скарлатини, болю в горлі або респіраторної інфекції.