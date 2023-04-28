Смажена їжа виявилася шкідливою не лише для травлення

Команда дослідників харчової промисловості в Китаї виявила зв’язок між частим споживанням смаженої їжі та підвищенням рівня тривоги та депресії.

Нове дослідження впливу смаженої їжі

Вони проаналізували дані 140 728 пацієнтів. Дослідницька група зазначила, що попередні дослідження встановили зв'язок між західними моделями харчування та проблемами психічного здоров'я.

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Підозрюючи, що принаймні деякі з них можуть бути пов’язані з частим споживанням смаженої їжі, команда порівняла показники тривоги та депресії з повідомленнями про харчову поведінку.

Смажена їжа впливай на психічне здоров'я

Вони виявили, що у тих, хто їв багато смаженої їжі, частіше діагностували симптоми тривоги та/або депресії. Зокрема, вони виявили, що симптоми зросли на 7 – 12% у людей, які повідомили, що вживали таку їжу, і що найбільший ризик пов’язаний із вживанням смаженої картоплі фрі.

Чому смажена їжа так діє

Досліджуючи, чому вживання такої їжі може збільшити ймовірність проблем із психічним здоров’ям, команда виділила акриламід (органічну кристалічну сполуку). Вони перевірили вплив акриламіду на рибок даніо і виявили, що він знижує їхнє бажання досліджувати нову територію та знижує їхню комунікабельність, обидві ознаки схожі на тривогу та депресію у людей.

Вони також виявили, що споживання акриламіду знижує експресію гена tjp2a, яка відіграє роль у проникності гематоенцефалічного бар'єра.

Дослідницька група припускає, що потрібна додаткова робота, щоб остаточно довести, що часте вживання смаженої їжі призводить до проблем з психічним здоров’ям. Вони визнають, що можливо, люди в групі даних, яку вони вивчали, споживали більше смаженої їжі, тому що вони страждали від тривоги або депресія.