Жареная пища оказалась вредной не только для пищеварения

Команда исследователей пищевой промышленности в Китае обнаружила связь между частым потреблением жареной пищи и повышением тревоги и депрессии.

Новое исследование влияния жареной пищи

Они проанализировали данные 140728 пациентов. Исследовательская группа отметила, что предварительные исследования установили связь между западными моделями питания и проблемами психического здоровья.

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Подозревая, что по крайней мере, некоторые из них могут быть связаны с частым потреблением жареной пищи, команда сравнила показатели тревоги и депрессии с сообщениями о пищевом поведении.

Жареная пища воздействуй на психическое здоровье

Они обнаружили, что у тех, кто ел много жареной пищи, чаще диагностировали симптомы тревоги и депрессии. В частности, они обнаружили, что симптомы выросли на 7-12% у людей, которые сообщили, что употребляли такую пищу, и что наибольший риск связан с употреблением жареного картофеля фри.

Почему жареная пища так действует

Исследуя, почему употребление такой пищи может увеличить вероятность проблем с психическим здоровьем, команда выделила акриламид (органическое кристаллическое соединение). Они проверили влияние акриламида на рыбок данио и обнаружили, что он снижает их желание исследовать новую территорию и снижает их коммуникабельность, оба признака похожи на тревогу и депрессию у людей.

Они также обнаружили, что потребление акриламида снижает экспрессию гена tjp2a, играющую роль в проницаемости гематоэнцефалического барьера.

Исследовательская группа предполагает, что требуется дополнительная работа, чтобы окончательно доказать, что частое употребление жареной пищи приводит к проблемам с психическим здоровьем. Они признают, что, возможно, люди в группе данных, которую они изучали, потребляли больше жареной пищи, потому что они страдали от тревоги или депрессии.