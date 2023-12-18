Слиз у роті: звідки береться та що робити

Постназальне затікання виникає через велику кількість слизу, який накопичується і стікає по задній стінці горла. Лікування завжди буде залежати від причин.

Чому виробляється багато слизу

Постійне вироблення слизу – нормальний процес у носі та горлі й має життєво важливі функції. Однак коли слиз починає збиратися і стікати по задній стінці горла, виникає синдром, відомий як постназальне затікання.

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Постназальне затікання може виникнути з багатьох причин:

алергія;

застуда, грип або інфекція;

викривлення носової перегородки;

перепади температури або сухість повітря;

вагітність;

хронічний кислотний рефлюкс (ГЕРХ).

Деякі ліки, такі як протизаплідні таблетки або препарати від гіпертонії, можуть викликати постназальне затікання.

Що робити якщо слизу забагато

Терапія синдрому залежить від його причини. Для боротьби із застудою рекомендується збільшити споживання теплих рідин, що сприяє розрідженню слизу. У разі викривлення носової перегородки може знадобитися хірургічне втручання (септопластика).

Якщо ж причина в алергії, потрібно дотримуватись терапевтичного курсу, що складається з приймання антигістамінних препаратів. У випадку ГЕРХ, рекомендації можуть включати коригування дієти, зниження ваги та приймання блокаторів кислоти під наглядом гастроентеролога.

Для полегшення симптомів постназального затікання можна збільшити споживання води, виключити кофеїн та за можливості відмовитися від діуретиків. Якщо ви відчуваєте високу температуру, свистяче дихання або помітили, що слиз має неприємний запах, необхідно негайно звернутися до лікаря.