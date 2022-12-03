Скільки яєць можна з'їсти без ризику для здоров'я

Вчені давно сперечаються, скільки яєць на день можна їсти. Нове дослідження, засноване на даних півтора мільйона людей, дає переконливі відповіді на ці запитання.

Група вчених з Гарвардського університету проаналізувала дані трьох великих досліджень, у яких брали участь 215 000 людей без серйозних хронічних захворювань на початок дослідження. За станом їхнього здоров'я спостерігали протягом 34 років.

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Скільки яєць можна їсти

Дослідники вивчили раціони учасників та з'ясували, що зазвичай люди з'їдають від одного до п'яти яєць на тиждень. Виявилося, що така кількість яєць не підвищує ризик інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серця та інсульту. Зв'язок між споживанням яєць і серцево-судинним ризиком був виявлений тільки для людей, які страждають на цукровий діабет 2 типу.

У середньому, більшість людей не з'їдають більше одного яйця на день. Можна їсти два яйця на сніданок, але лише два чи три рази на тиждень. Таким чином, середнє споживання фактично виявляється менше одного яйця на день,

– пояснив співавтор дослідження Френк Ху.

Інше дослідження

Крім того, вчені провели метааналіз 28 європейських, американських та азіатських досліджень, які разом вивчили звички в споживанні яєць 1,7 мільйона осіб. Дані цих досліджень також підтверджують, що одне яйце на день не має негативного впливу на здоров'я серця.

В азіатських дослідженнях виявлено зв'язок вживання яєць із деяким зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Вчені запропонували пояснення, що в азіатських культурах яйця зазвичай є у складі різних страв, тоді як на Заході яйця найчастіше їдять окремо, причому з червоним або переробленим м'ясом та білим хлібом.