Скільки потрібно спати студентам, щоб добре вчитися: нове дослідження

19 лютого 2023, 10:46
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Джерело:

Proceedings of the National Academy of Sciences

Вступаючи до університету, молоді люди часто жертвують нічним сном, щоб підтягнути оцінки, але вчені стверджують, що так не можна робити.

Лікарі рекомендують підліткам та молодим людям спати 8 – 9 годин на добу, але багато студентів сплять набагато менше, та ще й нерегулярно, вхоплюючи пів години відпочинку прямо під час занять.

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Нове дослідження сну

Щоб оцінити, як тривалість сну впливає якість навчання, група дослідників з кількох наукових центрів США використовували трекери сну. Вчені зібрали дані у 600 першокурсників і оцінювали їхню успішність. 

Раніше експерименти на тваринах показали, що сон відіграє важливу роль у закріпленні денних спогадів. Порушення нормального режиму нічного відпочинку веде до того, що засвоєні знання стираються з пам'яті. Першокурсники, які брали участь у дослідженні, спали набагато менше за рекомендовану норму – в середньому близько 6,5 години. Але їхні оцінки наприкінці семестру залишалися більш-менш високими.

Брак сну зменшує успішність 

Розподіливши студентів на групи за кількістю годин їхнього сну та підрахувавши середню підсумкову оцінку в кожній групі, вчені виявили, що чим більше студенти спали, тим краще були їх підсумкові оцінки. Ефект, нехай і незначний (у тих, хто в середньому спав на годину більше, підсумкова оцінка була на 0,07 бала вища) однаково поширювався на студентів трьох навчальних закладів і не залежав від успішності в школі, раси та статі учня, а також рівня навчального навантаження у конкретному університеті.

Іншими словами, попри поширене серед студентів переконання, що витрачати ніч на сон – це надто нудно, результати дослідження доводять: нехтування нормальним відпочинком може негативно вплинути на загальну успішність і знизити підсумкові оцінки.

Автор: Олександр Бевза