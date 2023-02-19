Сколько нужно спать студентам, чтобы хорошо учиться: новое исследование

Поступая в университет, молодые люди часто жертвуют ночным сном, чтобы подтянуть отметки, но ученые утверждают, что так нельзя делать.

Врачи рекомендуют подросткам и молодым людям спать 8 – 9 часов в сутки, но многие студенты спят гораздо меньше, да еще и нерегулярно, ухватывая пол часа отдыха прямо во время занятий.

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Новое исследование сна

Чтобы оценить, как продолжительность сна влияет на качество обучения, группа исследователей из нескольких научных центров США использовали трекеры сна. Ученые собрали данные у 600 первокурсников и оценивали их успеваемость.

Ранее эксперименты на животных показали, что сон играет немаловажную роль в закреплении дневных воспоминаний. Нарушение обычного режима ночного отдыха ведет к тому, что усвоенные знания стираются из памяти. Первокурсники, принимавшие участие в исследовании, спали гораздо меньше рекомендованной нормы – в среднем около 6,5 часов. Но их оценки в конце семестра оставались более или менее высокими.

Нехватка сна уменьшает успеваемость

Распределив студентов на группы по количеству часов их сна и подсчитав среднюю итоговую оценку в каждой группе, ученые обнаружили, что чем больше студенты спали, тем лучше были их итоговые оценки. Эффект, пусть и незначительный (у тех, кто в среднем спал на час больше, итоговая оценка была на 0,07 балла выше) все равно распространялся на студентов трех учебных заведений и не зависел от успеваемости в школе, расы и пола ученика, а также уровня учебную нагрузку в конкретном университете.

Иными словами, несмотря на распространенное среди студентов убеждение, что тратить ночь на сон – это слишком скучно, результаты исследования доказывают: пренебрежение нормальным отдыхом может негативно повлиять на общую успеваемость и снизить итоговые оценки.