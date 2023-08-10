Що відбувається з людиною, якщо довго не спати: скільки годин є критичними

Безсоння потенційно може призвести до значного погіршення стану здоров'я. Лікарі радять не жертвувати сном і за можливості врегулювати нічний відпочинок.

Про це йдеться в дослідженні науковців й коментарі доцента клінічної психології в Єльській школі медицини та члена Американської академії медицини сну Джона Клайна.

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Оскільки сон взаємопов'язаний з харчовими звичками та здоров'ям, людям, які мають хронічно поганий сон, можуть загрожувати серйозні захворювання.

Мозок починає відчувати шкідливий вплив уже через 24 години без сну.

Мозок намагається впоратися з тим, що не має можливості омолоджуватися, тому ми маємо підвищений рівень гормонів стресу, щоб підтримувати організм в активному стані,

– пояснює доцент клінічної психології в Єльській школі медицини, член Американської академії медицини сну Джон Клайн.

Гормони стресу підвищуються, щоб боротися з втомою, а також залишають людину з таким же рівнем когнітивних порушень, як у людини з вмістом алкоголю 0,1% в крові. А це означає, що ви можете опинитися в зоні підвищеного ризику.

Що відбувається з організмом, якщо не спати добу

Дослідження опубліковане у Journal of Sleep Research свідчить, що сон впливає на когнітивні функції. Так, групі чоловіків не давали спати упродовж доби, вони мали помилкові спогади через зниження когнітивних функцій.

Порушується здатність аналізувати, погіршується пам'ять та здатність приймати рішення. В учасників дослідження також погіршувалась координація очей і рук.

Експерт зі сну зазначив що коли ви не спите упродовж доби, у вас також може спостерігатися зниження концентрації уваги, емоційна реактивність, погіршення слуху та підвищений ризик смерті від нещасного випадку.

А якщо не спати кілька діб

Уже через 36 годин без сну людина відчуває значно гірші симптоми. З'являється "туманна пам'ять" та нездатність засвоювати інформацію або обробляти соціальні сигнали.

Тоді як 48 годин – це вже екстремальна депривація сну.