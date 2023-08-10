Что происходит с человеком, если долго бодрствовать: сколько часов являются критическими

Бессонница может привести к значительному ухудшению состояния здоровья. Врачи советуют не жертвовать сном и по возможности урегулировать ночной отдых.

Об этом говорится в исследовании ученых и комментарии доцента клинической психологии в Йельской школе медицины и члена Американской академии медицины сна Джона Клайна.

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Поскольку сон взаимосвязан с пищевыми привычками и здоровьем, людям, у которых хронически плохой сон, могут угрожать серьезные заболевания.

Мозг начинает ощущать вредное влияние уже через 24 часа без сна.

Мозг пытается справиться с тем, что не имеет возможности омолаживаться, поэтому у нас повышенный уровень гормонов стресса, чтобы поддерживать организм в активном состоянии,

– объясняет доцент клинической психологии в Йельской школе медицины, член Американской академии медицины сна Джон Клайн.

Гормоны стресса повышаются, чтобы бороться с усталостью, а также покидают человека с таким же уровнем когнитивных нарушений, как у человека с содержанием алкоголя 0,1% в крови. А это значит, что вы можете оказаться в зоне повышенного риска.

Что происходит с организмом, если не спать сутки

Исследование опубликовано в Journal of Sleep Research свидетельствует о том, что сон влияет на когнитивные функции. Так, группе мужчин не давали спать в течение суток, у них были ошибочные воспоминания из-за снижения когнитивных функций.

Нарушается способность анализировать, ухудшается память и способность принимать решения. У участников исследования также ухудшалась координация глаз и рук.

Эксперт по сну отметил что если вы не спите в течение суток, у вас также может наблюдаться снижение концентрации внимания, эмоциональная реактивность, ухудшение слуха и повышенный риск смерти от несчастного случая.

А если не спать несколько суток

Уже через 36 часов без сна человек испытывает гораздо хуже симптомы. Появляется туманная память и неспособность усваивать информацию или обрабатывать социальные сигналы.

В то время как 48 часов – это уже экстремальная депривация сна.