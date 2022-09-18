Телефони впливають на швидкість статевого дозрівання підлітків

Вплив синього світла через регулярне використання планшетів і смартфонів може змінити рівень гормонів і збільшити ризик раннього статевого дозрівання.

Науковці встановили, що більша тривалість впливу синього світла була пов’язана раннім початком статевого дозрівання у самок щурів, у яких також спостерігалося зниження рівня мелатоніну, підвищення рівня деяких репродуктивних гормонів і фізичні зміни в їхніх яєчниках.

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Шкода синього світла

Раніше використання мобільних пристроїв, що випромінюють синє світло, пов’язували з порушенням режиму сну у дітей, але ці результати вказують на наявність додаткових ризиків для розвитку дитини та майбутньої фертильності.

Погіршення якості сну як у дітей, так і у дорослих відбувається через порушення нашого біологічного годинника, оскільки синє світло перешкоджає вечірньому підвищенню рівня гормону мелатоніну, який готує наше тіло до відпочинку та сну. Рівень мелатоніну в цілому вище в період до статевого дозрівання, ніж у період статевого дозрівання, що, як вважають, відіграє певну роль у затримці початку статевого дозрівання. Статеве дозрівання – це складний процес, який включає координацію кількох систем організму та гормонів.

Зв’язок між впливом синього світла та зниженням рівня мелатоніну свідчить про те, що збільшення часу перед екраном, наприклад, під час пандемічних обмежень, може відігравати певну роль у цьому зростанні. Однак оцінити це у дітей дуже важко.

Синє світло пришвидшує статеве дозрівання

Тому у цьому дослідженні використовували модель щурів, їх розділили на три групи по шість і піддали або нормальному циклу освітлення, або 6 або 12-годинному впливу синього світла. Перші ознаки статевого дозрівання виникали значно раніше в обох групах, які зазнали впливу синього світла, і чим довша була тривалість опромінення, тим раніше наставало статеве дозрівання.

У щурів, які піддавалися синьому світлу, також спостерігалося зниження рівня мелатоніну та підвищення рівня специфічних репродуктивних гормонів (естрадіолу та лютеїнізуючого гормону), а також фізичні зміни в тканині яєчників, що відповідало початку статевого дозрівання. Під час 12-годинного впливу щури також мали деякі ознаки пошкодження клітин і запалення в яєчниках.