Полікістоз яєчників впливає на роботу мозку

Вчені зі США переглянули магнітно-резонансні зображення мозку у жінок із синдромом полікістозних яєчників і виявили знижені рівні фракційної анізотропії, яка свідчить про цілісність білої речовини головного мозку. На додаток до цього, у жінок були нижчі результати на тести з вимірювання когнітивної гнучкості.

Вплив синдрому полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) викликає порушення функціонування яєчників у жінок, що призводить до проблеми з овуляцією (аж до безпліддя) та підвищене виділення гормонів.

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Однак, як виявилося, це захворювання впливає сильніше, вражаючи інші органи та системи, включаючи метаболічні порушення, такі як інсулінорезистентність та ожиріння, а також дисліпідемію, гіпертонію та запалення.

Синдром, крім іншого, був повʼязаний із психічними розладами, зокрема депресією і тривогою. При цьому питання про наявність ризику небезпечного впливу на когнітивне здоров'я у жінок зі СПКЯ було вивчено мінімально.

Нове дослідження синдрому полікістозних яєчників

З цієї причини група вчених, яку очолювала Хізер Хаддлстон з Каліфорнійського університету, провела дослідження щодо різних аспектів здоров'я мозку, включаючи когнітивні здібності, і проаналізувала МРТ мозку у жінок з СПКЯ і без нього.

У ході дослідження 907 жінок пройшли когнітивне тестування, з них 65 (7,1%) мали СПКЯ. Обидві групи були схожі за віком, освітою, достатком, вживанням алкоголю і тютюну.

Синдром полікістозних яєчників впливає на роботу мозку

Після аналізу результатів тестів на когнітивні здібності та когнітивну гнучкість стало ясно, що у жінок із СПКЯ результати були нижчими, ніж у здорових жінок, різниця становила від 0,323 до 0,48 бала (p = 0,002). Цікаво, що рівень вільного тестостерону в крові корелював із результатами тестів у хворих та здорових жінок.

Далі вчені аналізували МРТ-дані 291 жінки, з яких 25 (8,5%) мали СПКЯ. Вони встановили, що у жінок із СПКЯ була знижена загальна фракційна анізотропія білої речовини, яка впливає на взаємозв'язок між різними областями мозку та ступенем інтеграції білої речовини. Це зниження спостерігалося у всіх областях мозку, хоча найбільш помітна різниця була в мозолистому тілі – важливій області для виконавчих функцій.

Ці знахідки перші показують зв'язок між СПКЯ, зменшенням когнітивних функцій та змінами білої речовини головного мозку.